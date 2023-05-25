Alüminyum üretiminde kullanılan ve endüstriyel ürünlerin üretiminde önemli bir hammadde olan boksit madeni, henüz çok fazla bilinmeyen bir madendir. Çok fazla bilinmediği için insanlar bu madenin adını duyduğunda ne olduğunu, nerede çıkarıldığını ve ülkemizde çıkarılıp çıkarılmadığını bilmek isterler. Biz de merak edenler için bu yazımızda "Boksit nerede çıkarılır, boksit madeni en çok nerede bulunur?" sorularının yanıtlarını derledik.

Boksit Nerede Çıkarılır?

Boksit madeni genellikle tropik ve subtropik iklim bölgelerinde yer alan lateritik topraklardan ya da kumlu bölgelerden çıkarılır. Lateritik topraklar, tropik alanlarda yıllar boyu yağan yağmur suları tarafından aşındırılmış kayaların çözünmesi ile oluşan kırmızımsı/ sarımsı bir toprak tabakasıdır. Ülkemizde boksit madeninin başlıca çıkarıldığı yerler; Konya'nın Seydişehir ilçesi, Antalya'nın Akseki ilçesi, Gaziantep'in İslahiye ilçesi, Hatay'ın Payas ilçesi ve Muğla'nın Milas ilçesidir. Bunlara ek olarak Kahramanmaraş, Adana ve Zonguldak'ta da boksit madeni çıkarılmaktadır.

Boksit Madeni En Çok Nerede Bulunur?

Boksit madeni; seramik, cam ve çimento gibi endüstriyel ürünlerin üretiminde kullanılmaktadır. Ayrıca alüminyum metalinin ana hammaddesinden elde edilmektedir. Bilinen dünya boksit rezervi yaklaşık olarak 38 milyar tondur. Dünya üzerinde bulunan başlıca rezervleri şu şekildedir:

Gine 8.6 milyar ton,

Avustralya 7.9 milyar ton,

Vietnam 5.4 milyar ton,

Brezilya 5.4 milyar ton.

Türkiye'nin bilinen boksit rezervi ile 68.9 milyon tondur ve dünya rezervinin binde 1.8'ini oluşturmaktadır.