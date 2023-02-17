Bol Zıt Anlamlısı Nedir? Bol Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Bol deyince akla ilk, bir şeyin oldukça fazla olduğudur. Bu kelime bu yüzden günlük hayatımızda oldukça çok kullanılır. Bol kelimesinin zıt anlamlısı üzerinde duracağız. Önce bol kelimesinin ne anlama geldiğine bakalım.
Bol kelimesinin birden fazla anlamları vardır. İlk akla gelen fazlalık olsa da farklı anlamları da Türk Dil Kurumu'nda yer almıştır.
Örnek verelim:
Türk Dil Kurumu'na göre bol kelimesinin anlamını inceledik. Bu anlamlara göre bol kelimesinin zıt anlamlısı dar kelimesidir.
Bol kelimesinin birçok benzer anlamı vardır. Buna göre bol kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir: