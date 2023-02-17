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Giriş Tarihi: 17.2.2023 15:05 Son Güncelleme: 17.2.2023 15:05

Bol Zıt Anlamlısı Nedir? Bol Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Günümüzde bazı kelimeler sıklıkla kullanılırken bazı kelimeler de daha az kullanılmaktadır. O yüzden bu kelimelerin eş anlamlıları ya da zıt anlamlılarını bulmakta zorluk çekebiliriz. O kelimelerden biri de bol kelimesi. Bol kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Bol kelimesinin anlamı nedir? İşte ayrıntılar…

Bol Zıt Anlamlısı Nedir? Bol Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Bol deyince akla ilk, bir şeyin oldukça fazla olduğudur. Bu kelime bu yüzden günlük hayatımızda oldukça çok kullanılır. Bol kelimesinin zıt anlamlısı üzerinde duracağız. Önce bol kelimesinin ne anlama geldiğine bakalım.

BOL KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Bol kelimesinin birden fazla anlamları vardır. İlk akla gelen fazlalık olsa da farklı anlamları da Türk Dil Kurumu'nda yer almıştır.

  • İçine girecek şeyin boyutlarından daha büyük veya geniş olan, dar karşıtı.
  • Nicelik bakımından olağandan veya alışılandan çok, kıt karşıtı.
  • Özel bir cam içinde likör, şarap, meyve ve maden suyu karıştırılarak hazırlanan içki.

Örnek verelim:

  • "Nisa'nın eli çok boldur. İlk tanıştığı kimselere bile yardım eder."
  • "Sanırım bu ayakkabı bana bol geldi. Ayağıma tam olmuyor."

BOL KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre bol kelimesinin anlamını inceledik. Bu anlamlara göre bol kelimesinin zıt anlamlısı dar kelimesidir.

BOL KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Bol kelimesinin birçok benzer anlamı vardır. Buna göre bol kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir:

  • Aykırı
  • Aşırı
  • Bol bol
  • Bolluk
  • Büyük
  • Havadar
  • İyice
  • Kazançlı
  • Mübarek
  • Oldukça
  • Tamamen
  • Uğurlu
  • Çokça

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Bol Zıt Anlamlısı Nedir? Bol Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri
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