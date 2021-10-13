Bolluk Zıt anlamlısı nedir? Bolluk kelimesinin zıt anlamlısı

Kitaplar bizlere yeni bir şeyler öğretmelerinin yanında kelimelerin cümle içinde ne kadar farklı şekillerde kullanılabildiklerini gösterdiği için ayrıca önemlidir. Kelimelerin zıt anlamlılarını kavramak için öncelikle kelimenin gerçek anlamlısını bilmemiz gerekir.

BOLLUK KELİMESİNİN ANLAMI

Kelimelerin zıt anlamlılarını kavrayabilmemiz için o kelimenin gerçekte taşıdığı anlamı, yan anlamlarını ve eş anlamlı kullanımlarını iyice öğrenmemiz gerekir. Bazı kelimeler kök halde bulunmaz başka bir kelimeden türemiş olabilir. Bazı kelimeler ise birincil anlamının dışında pek çok farklı anlamı daha içinde barındırabilir.

Türkçe dilinin korunması ve yaşatılması adına faaliyet gösteren Türk Dil Kurumu sözlükleri, kelimelerin anlamlarını öğrenmek için başvurduğumuz en nitelikli kaynak kabul ediliyor. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre bolluk kelimesinin gerçek anlamı "Bol olma durumu (ölçüde)" olarak tanımlanmaktadır. Bolluk kelimesi pek çok anlamı daha bulunur. TDK'ya göre bolluk kelimesinin diğer anlamları şöyle:

Maddi olarak rahatlık içinde olmak.

Herhangi bir şeyden çok fazla olması.

BOLLUK KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Birbiriyle anlam olarak tamamen karşıt durumları temsil eden iki kelime birbirinin zıt anlamlısıdır. Zıt anlamlı kelimeler ya da diğer bir deyişle karşıt anlamlı kelimeleri kavrayabilmemiz için bazı kurallardan bahsetmemiz gerekir. Bu kuralların ilki de her kelimenin zıt anlamlısının olmadığıdır.

Özellikle fiil görevindeki sözcüklerin olumsuz anlamlarının bulunması, bazı durumlarda bu olumsuz anlamların kelimenin zıt anlamlısı zannedilmesine neden olur. Sözcüklerin (özellikle fiillerde) olumsuz anlamlısı o sözcüğün zıt anlamlısı değildir.

Mesela inmek kelimesinin olumsuz anlamlısı olan inmemek kelimesidir ancak bu kelime inmek kelimesinin zıt anlamlısı değildir. İnmek kelimesinin zıt anlamlısı çıkmak kelimesidir.

Zıt anlamlı kelimelerle ilgili bu bilgileri göz önüne aldığımızda bolluğun zıt anlamlısının kıtlık, darlık olduğunu söylemek mümkündür.

Karşıt anlamlı kelimelerin özellikleri içinde dikkat edilmesi gereken bir özellik daha bulunmaktadır. Bir kelimenin zıt anlamlısının ne olacağı o kelimenin hangi anlamıyla kullanıldığına göre değişir.

Mesela bu yazımızın konusu olan bolluk kelimesi üzerinden gidelim. Bolluk kelimesinin birden fazla anlamı olduğunu artık biliyoruz. "Bu evler, arabalar hep eski bolluk zamanlarından kalma" cümlesindeki bolluk kelimesi maddi olarak zenginlik anlamında kullanıldığı için bu cümlede bolluk zıt anlamlısı darlık değil de kıtlık olur.

BOLLUK ZIT ANLAMLISI KITLIK, DARLIK KELİMELERİNİN ANLAMI

Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre kıtlık ve darlık kelimelerinin anlamları şöyle:

Kıtlık kelimesinin anlamları

İhtiyaca yetemeyecek kadar az olan, kıt olan zor bulunan.

Savaş, afet ya da kuraklık nedeniyle yaşanan açlık.

Yiyeceklerin azalması.

Darlık kelimesinin anlamı

Ölçü olarak dar olma durumu.

Maddi olarak zorluk ve sıkıntı çekmek, geçim sıkıntı.

Duygusal olarak sıkıntıda hissetmek.

BOLLUK KELİMESİ VE BOLLUĞUN ZIT ANLAMLISI DARLIK, KITLIK KELİMELERİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANIMLARI