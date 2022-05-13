Bölme İşlemi Nasıl Yapılır? 2, 3, 4. Sınıf Bölme İşlemi Problemleri, Örnek Çözümleri Ve Konu Anlatımı

Matematikte bölme işlemi, dört ana aritmetik işlemden biri olarak geçmektedir. Yazımda "÷", ":" veya "/" işareti ile yazılarak sembolize edilmektedir. Bu adı pek bilinmese de zaman zaman 'obelus' ismi ile de kitaplarda geçmektedir. Bölme işlemi genellikle "çarpma işleminin tersi" olarak tanımlandığı için bu ifadeyle kolay akla gelmesi sağlanır. Fakat bölme işlemi devamlı olarak çıkarmadır ve sağlaması yinelenen toplama işlemi olan çarpmadır diyebiliriz. Bölme işlemi nasıl yapılır? Bu başlık altında yapacağımız örnekle daha iyi pekiştirmiş olacaksınız.

Bölme İşlemi Nasıl Yapılır?

A=B*C ise A/B=C, A/C=B

Örnek: 16/2=8 ise 2*8=16

Bölme işlemi problemi örneği:

Sepette 100 tane yumurta bulunsun. Bu yumurtaları deste deste sepete koymak istiyoruz. Bunu nasıl yaparız?

Kısa yolu kullanarak şimdi 100 tane yumurtayı deste hale getirelim. Bilindiği üzere deste toplamda 10 tane nesnenin bulunduğu sayılır. Yani bir deste içerisinde 10 tane kalem bulunur. O zaman burada 100 sayısını 10'a böleceğiz kaç tane deste ortaya çıktığını anlayacağız.

100/10 = (Burada sıfırların bir tanesi karşılıklı birbirini götürür.)

10/1 = 10 kalır. İşlem sonucumuz 10 olur.

Bölme işleminde bu özellikler unutulmamalıdır:

Bir bölme işleminde verilen sayılar arasında bölen sayı her daim kalan sayıdan büyüktür.

A sayısının B'ye bölüm işleminde kalan sayı C olsun. Bu duruma göre C sayısı her zaman B sayısından küçük olmak zorundadır.

Sıfır hariç olmak üzere her doğal sayının kendisine bölümü sonrasında bölüm 1 olur.

Şimdi sizlere sınıf sınıf bölme işlemi örnekleri ve çözümlerini vereceğiz. 2, 3, 4. Sınıf bölme işlemi problemleri ve örnek çözümlerine göz atabilirsiniz.

2. Sınıf Bölme İşlemi

Mehmet amca, bahçeden topladığı 12 ayvayı üç torunu Ayşe, Hakan ve Ece'ye eşit olarak bölmek istiyor. Her bir torununa düşen armut sayısını bulalım.

Mehmet amcanın topladığı armutları torunlarına üçer üçer ritmik sayarak bölelim.

Ayşe'ye: 1,2,3

Hakan'a: 1,2,3

Ece'ye: 1,2,3

Geri kalan 3 armut eşit paylaştırırsak

Ayşe'ye: 1,2,3,4

Hakan'a: 1,2,3,4

Ece'ye: 1,2,3,4

Herkese bu şekilde dört parça düşmüş oluyor. Yani 12'yi 3'e bölersek 4 kalmış oluyor.

3. Sınıf Bölme İşlemi

Aynı örneği 3. Sınıf konu anlatımı ile çözelim. Mehmet amcanın topladığı armutları her seferinde 3 çıkartarak bölelim.

12-3=9

9-3=6

6-3=3

3-3=0

4. çıkarma sonucu armut biter. Ece'ye de diğer kuzenleri gibi 4 armut düşmüştür.

4. Sınıf Bölme İşlemi

Armut sayımız 12'dir. Armutlar 3 toruna paylaştırıldığından bölen sayısı 3'tür. Bölme işlemi sonucunda her toruna 4 armut düştüğü için bölüm de 4'tür. Bölme işlemi sonucunda paylaştırılamayan armut olmadığı için kalan da 0'dır.