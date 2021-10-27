Bölme İşlemi Nasıl Yapılır? Kalansız Ve Kalanlı Bölme İşlemi Alıştırmaları, Örnek Problemleri

Bölme işlemi günlük yaşamda ya da iş yaşamında sıklıkla gerçekleştirmemiz gereken işlemlerden bir tanesidir. Bölme işlemi yaparken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar ve kurallar vardır ve bunları öğrenmek oldukça önemlidir. Bölme işlemini yapmak oldukça kolay gözükse bile bir hata bile işlemin yanlış sonuçlanmasına yol açabilir. Bu sorunların olmaması için bölme işleminin kurallarını detayları ile birlikte öğrenmemiz gerekir.

Bölme İşlemi Nasıl Yapılır?



Bölme işlemini yapmak için öncelikle bölmenin alanlarını bilmemiz gerekmektedir. Bölme işlemi dört kısma ayrılmıştır. Bunlar bölünen, bölen, bölüm ve kalan şeklinde sıralanmaktadır. Sayıları doğru yere yazıp işlemi doğru şekilde yaptığımızda sonuç doğru çıkacaktır. Bölme işlemini yaparken şu ifadeler sıklıkla kullanılmaktadır:

"/" işareti. Bu işaret bölmeyi kısa yoldan yapmak için kullanılabilir. Örneğin 10/5=2

"÷" işareti. Bu işaret de aynı şekilde kısa yoldan bölme yapmak için kullanılır. Örneğin 33÷11=3

Kalanlı Bölme İşlemi Nasıl Yapılır?



Kalanlı bölme işlemi, matematikte iki tam sayı arasında gerçekleşebilmektedir. Bu sayılar eğer birbirine tam bölünüyorsa kalansız, tam bölünmüyorsa kalanı bölme işlemidirler. Aşağıdaki görselde hem kalanlı bölme işlemi nasıl yapılır hem de bölme işleminin kısımları nelerdir detaylı bir şekilde açıkladık.









Kalansız Bölme İşlemi Nasıl Yapılır?



Kalansız bölme işlemi, birbirine tam olarak bölünen sayılar arasında yapılmaktadır. Yine örnek bir işlem ile gösterelim.





Burada 99 sayısını 33 ile böldük ve böleni 11 elde ettik. 11 ile 33 sayısının çarpımından da 99 çıkınca kalan sayımız 0 oldu.

Bölme İşlemi Alıştırmaları



Aşağıda sizler için bölme işlemi örnekleri ve problemlerini çözümledik.



