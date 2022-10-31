Bolşevik İhtilali Nedir? Ekim Devrimi- Bolşevik İhtilalinin Nedenleri, Sonuçları, Osmanlı’ya Etkileri

Ekim devrimi olarak da bilinen Bolşevik ihtilali nedir sorusu büyük önem kazanmıştır. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu devrim, tarih kitaplarında da sıkça yer verilmiştir. Olumlu-olumsuz pek çok etkisi olan Bolşevik ihtilalinin nedenleri ve sonuçları da büyük merak uyandırmıştır. Ekim devrimi olarak bilinen Bolşevik ihtilalinin ne zaman olduğu ve ne derece etki ettiği araştırılan konular arasındadır. Aynı şekilde Bolşevik İhtilali'nin Osmanlı'ya etkileri de araştırılan konular arasındadır. Bu yazımızda da yer verdiğimiz üzere, Bolşevik ihtilalinin nedenleri ve sonuçları çeşitlilik göstermiştir. Bolşevik ihtilali nedir başlıklı yazımıza dair detaylar...

Bolşevik İhtilali Nedir?

Çarlığın devrilmesi ve geçici hükümetin dağılmasıyla beraber Lenin ve destekçilerinin iktidarı ele geçirmesi, Bolşevik ihtilali nedir sorusuna cevap niteliğindedir. 20. Yüzyılın en önemli toplumsal ve siyasal olaylarından birisi olan Bolşevik ihtilali, Ekim devrimi olarak da adlandırılmıştır. Rusya'da Sovyetler Birliği'nin kurulmasına yol açan bu ihtilal, yeni sosyalist devletin kurulmasına önayak olmuştur. Bu devrim ile dünyada ilk kez komünist devletin kurulmasını sağlayarak, bu sistemin tüm dünyaya yayılmasına neden olmuştur.

Bolşevik İhtilali Sonuçları

Lenin önderliğinde kurulan Bolşevik ihtilali ile birlikte, bu devrimin sonuçları da merak edilmiştir. Bolşevik ihtilali sonucunda Çarlık yıkıldı ve Sovyetler Birliği kuruldu. Yeni bir döneme girilmesiyle birlikte sosyalist anlayış geçerli hale geldi. Bu ihtilal ile beraber eğitim herkes için ücretsiz oldu. Eşit ücret ilkesi uygulanmaya başlandı. Çocukların fabrikada çalıştırılması yasaklandı. Tarım arazileri köylülere eşit bir şekilde dağıtıldı. Barış Kararnamesi imzalandı.

Bolşevik İhtilali Nedenleri

Bolşevik ihtilali, diğer adıyla Ekim devriminin nedenleri çeşitli etmenlere bağlıdır. Bu ihtilalin en önemli hedefi, otokratik sistemi yıkmak ve Rusya'yı emperyalist savaştan kurtarmaktır. İşçilerin ağır çalışma koşullarını düzeltmek ve ayrıca ülkede eşitliği sağlamak en önemli nedenler arasındadır. Böylece toprak aristokrasisine karşı yoksul köylü kitleleri lehine toprakları kollektif mülkiyete devretmek amaçlanmıştır. Köylü isyanlarının ve işçi hareketlerinin sonucunda Bolşevikler bir anda iktidara gelmiştir.

Ekim Devrimi Ne Zaman Oldu?

Sosyalist yönetim biçimi olan Ekim devriminin ne zaman olduğu sıkça araştırılan konular arasındadır. Bolşevik ihtilali ilk kez 25 Ekim 1917 yılında gerçekleşmiştir. Bu ihtilalle beraber bir çağ kapanmış, yeni bir çağın başlamasına vesile olmuştur.