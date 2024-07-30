Bolu Gölcük Milli Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Bolu Gölcük Milli Parkı Yol Tarifi ve Giriş Ücreti

Huzurlu ve doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyenler için Gölcük Milli Parkı, ideal bir yerdir. Göl manzarası, yürüyüş parkurları, piknik alanları ve kamp imkanı ile ziyaretçilere pek çok aktivite sağlamaktadır. Doğada vakit geçirmeyi sevenler ve fotoğrafçılar için mükemmel bir yerdir. Bolu Gölcük Milli Parkı nerede, nasıl gidilir, yol tarifi ve giriş ücreti ise merak edilen detaylardır.

Bolu Gölcük Milli Parkı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Gölcük Milli Parkı'na ulaşım için Bolu il merkezinden yola çıkmanız gerekmektedir. Ayrıntılı yol tarifini merak edenler için ayrıntılar şu şekilde:

Bolu'dan Gölcük Milli Parkı'na ulaşmak için yaklaşık 13 kilometrelik bir mesafe kat etmeniz gerekmektedir. Şehir merkezinden çıkarken D100 Karayolu'nu kullanarak Bolu'nun güneyine doğru ilerleyin. Bolu'dan çıktıktan sonra, Gölcük Milli Parkı tabelalarını takip ederek Gölcük Yolu'na dönün. Bu yol, sizi doğrudan milli parka götürecektir. Gölcük Yolu boyunca ilerledikten sonra milli parkın girişine ulaşacaksınız. Yol boyunca doğal güzelliklerin tadını çıkarabilirsiniz.

Gölcük Milli Parkı'na, Bolu'dan kalkan toplu taşıma araçlarıyla ulaşmak mümkündür. Bolu şehir merkezinde bulunan otogardan Gölcük Milli Parkı'na giden minibüs veya otobüs seferlerini kullanabilirsiniz. 23 numaralı belediye otobüsü, Bolu Gölcük Milli Parkı yakınından geçmektedir. Bu seferler çoğunlukla belirli saatlerde hareket eder. Bu nedenle otogardan güncel sefer saatlerini kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

Kış aylarında Bolu yolları, kar ve buzlanma nedeniyle tehlikeli olabilir. Özellikle kış lastiği ve zincir bulundurmanızda fayda vardır.

Parka giriş ve otopark ücretleri olabileceğini unutmayın. Güncel ücretler için parkın resmi kaynakları incelenmelidir.

Bolu Gölcük Milli Parkı Giriş Ücreti Ne Kadar?

MüzeKart'ın geçerli olmadığı Gölcük Tabiat Parkı'na, 2024 yılında giriş ve konaklama ücretleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Kişi başı giriş ücreti: 35₺ (Parka bireysel olarak giriş yapmak isteyen ziyaretçiler için geçerlidir.) Kişi başı indirimli giriş ücreti: 20₺ (Öğrenciler, öğretmenler, engelliler ve yaşlılar gibi belirli gruplar için indirimli giriş ücretidir.) Bisiklet ile giriş ücreti: 35₺ (Bisiklet ile parkı ziyaret etmek isteyenler için geçerlidir.) Motorsiklet ve ATV ile giriş ücreti: 70₺ (Motorsiklet veya ATV ile giriş yapmak isteyen ziyaretçiler için belirlenmiş ücrettir) Otomobil, kamyonet ve pickup ile giriş ücreti: 105₺ (Otomobil, kamyonet veya pickup ile giriş yapmak isteyen ziyaretçiler için geçerlidir.) Minibüs ile giriş ücreti: 315₺ (Minibüs ile toplu olarak giriş yapmak isteyen gruplar için belirlenmiş ücrettir.) Midibüs ile giriş ücreti: 525₺ (Midibüs ile toplu olarak giriş yapmak isteyen daha büyük gruplar için geçerlidir.) Otobüs ile giriş ücreti: 1.050₺ (Otobüs ile toplu olarak büyük gruplar halinde giriş yapmak isteyen ziyaretçiler için belirlenmiş ücrettir.) 2 yataklı bungalov ev günlük konaklama ücreti: 1.200₺ (Park içinde konaklamak isteyen ziyaretçiler için iki yataklı bungalov evlerin günlük kiralama ücretidir.)

Haftanın her günü açık olan Gölcük Milli Parkı'nın ziyaret saatleri ise 06:00-22:00 arasıdır.