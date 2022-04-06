Bolu İlçeleri: Bolu İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Karadeniz iklimi ile karasal iklim arasındaki geçiş alanında bulunan Bolu, doğası ile adeta büyüleyen bir şehirdir. %59'luk bir oran ile Türkiye ormanları içinde %2,55'lik paya sahiptir. Bolu'da bulanan Yedigöller de bu ilin her yıl binlerce turist çekmesini sağlamıştır. Bu güzelliklerin hepsi Bolu'nun farklı ilçelerinde yer almaktadır. Bolu ilçeleri, ilçelerin nüfusu ve haritası hakkında işte detaylar…

BOLU NÜFUS

04 Şubat 2022 TÜİK verilerine göre Bolu ilinin nüfusu 320.014 olarak hesaplanmıştır. Bu nüfusun %75,29'u şehirlerde yaşadığı tespit edilmiştir. İlin yüzölçümü 8.313 km2 olup ilde km2'ye 38 kişi düşmektedir.

Bolu'da yıllık nüfus artış oranı %1,66 olup, nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler; Merkez ilçe %2,49, Göynük %-1,60 olarak hesaplanmıştır. Merkez ilçeyle beraber 9 İlçe, 12 belediye, bu belediyelerde 93 mahalle ve ayrıca 487 köy vardır.

İlçe Nüfus Nüfus Nüfus 2020 2021 Artışı % Dörtdivan 6.585 6.540 -0,68 Gerede 33.561 33.833 0,81 Göynük 14.917 14.679 -1,6 Kıbrıscık 3.112 3.114 0,06 Mengen 13.748 13.679 -0,5 Merkez 212.641 217.935 2,49 Mudurnu 18.690 18.629 -0,33 Seben 4.786 4.767 -0,4 Yeniçağa 6.762 6.838 1,12 Bolu 314.802 320.014 1,66

BOLU'NUN İLÇELERİ

Bolu ilçeleri şu şekildedir:

Dörtdivan

Gerede

Göynük

Kıbrıscık

Mengen

Mudurnu

Seben

Yeniçağa

BOLU MERKEZ İLÇELERİ

Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Gerede, Mudurnu ve Göynük'tür. Kıbrısçık nüfus bakımından en küçük ilçesidir. Bolu'da toplamda 487 köy bulunmaktadır.

GEREDE

Gerede, İç Anadolu Bölgesi'nin Batı Karadeniz'e geçit verdiği bir konumda yer almaktadır. Etrafı ormanlarla kaplı dağlarla çevrili iklimi çok sert bol yağışlı bir ova şeklindedir. Ulaşım hattının önemli bir bölümüne ev sahipliği yapar. Dünyanın uluslararası bir karayoluna en yakın kayak merkezi Gerede'dedir. Her yıl mart ayı içerisinde Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen birçok ülkenin katıldığı yarışmalar vardır.

MUDURNU

Mudurnu ilçesi il merkezine 52 km uzaklıktadır. Mudurnu İlçesi eski Türk evleri ile meşhurdur. Yeşilin hakim olduğu ilçede bulunan 165 adet ev ve 8 Cami, çeşme ve hamam olmak üzere toplam 173 adet mimari eser vardır. Her yıl binlerce turisti buraya çeker. Mimari değeri yüksek yapı nedeniyle "Kentsel Sit Alanı" ilan edilmiştir. Mudurnu'ya 5 km mesafede bulunan Babas Kaplıcası bulunmaktadır.

GÖYNÜK

Göynük ilçesi, 'şeker fasulyesi', 'uğut marmelatı', 'tokalı örtüleri' ve 'tahta oymacılık eserleri' ile ünlüdür. Bolu ilinin güneybatı kısmında yer alarak yedi mahalle ve 66 köy barındırır. 137 adet tarihî konut, 21 cami, türbe, çeşme, hamam, kule ve hazire olmak üzere toplam 158 adet sivil mimari esere sahiptir.

BOLU İLÇE HARİTASI