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Giriş Tarihi: 31.1.2024 16:39 Son Güncelleme: 31.1.2024 16:39

Bolu Plaka Kodu Nedir? Bolu İl Plakası Kaçtır?

Otobüs, kamyon, otomobil gibi çeşitli kara taşıtlarının ön ve arka bölümlerine takılan, trafik numarası gibi detayları gösteren levhaya plaka adı verilir. Dünya üzerindeki ilk plaka uygulaması Fransa’da olmuştur. Ardından bu uygulama dünya çapında yayılmıştır. Bu sayede taşıtların plakalarına bakılarak hangi ülkeye ya da hangi şehre ait olduğunu anlamak oldukça kolaydır. Araçların nereye ait olduğunu anlamak için plakaların bilinmesi gerekir. Bolu plaka kodu nedir, Bolu il plakası kaçtır gibi soruların yanıtları bu nedenle önem kazanır.

Bolu Plaka Kodu Nedir? Bolu İl Plakası Kaçtır?

Plakalar bir nevi taşıtların kimlikleridir. Taşıtların hangi ülke ve şehre ait olduklarını belirtmenin yanı sıra şehrin ilçesini de belirtir. Bu nedenle plakalar, taşıtlar hakkında pek çok şey anlatır. Pek çok insan, gördüğü plakaların hangi şehre ait olduğunu merak eder. Bu nedenle Bolu il plakası kaçtır, Bolu plaka kodu nedir gibi soruların yanıtı oldukça ilgi çekicidir.

Bolu İl Plakası Kaçtır?

Türkiye'de plakalar, alfabetik sıralamaya göre kodlanır. Sonradan il olan yerler ise bu sıralamaya uymayabilir. Bolu şehri, 8.323 km² yüz ölçümü ile Batı Karadeniz bölgesinde yer alır. B harfi ile başladığı için alfabetik sıralamanın 14. şehri olarak yer alır. Bu nedenle Bolu şehrinin plaka kodu 14'tür. Yol üzerinde 14 plakalı bir taşıt görüldüğünde, Bolu şehrine ait olduğu kolaylıkla anlaşılır. 14 kodu Bolu ilçeleri için de geçerli olsa da plaka harfleri farklı olabilir. Bolu şehrinin ilçe plaka kodlarını ise aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

Bolu Merkez İlçesi

  • 14 AC 001 - 14 AZ 999
  • 14 BA 001 - 14 BZ 999
  • 14 BE 001 - 14 BE 999
  • 14 EA 001 - 14 EZ 999
  • 14 T 0001 - 14 T 2499

Bolu Gerede İlçesi

  • 14 KA 001 - 14 KZ 999
  • 14 M 5000 - 14 M 5499
  • 14 T 3500 - 14 T 3999

Bolu Mudurnu İlçesi

  • 14 LA 001 - 14 LZ 999
  • 14 T 4000 - 14 T 4500

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Bolu Plaka Kodu Nedir? Bolu İl Plakası Kaçtır?
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