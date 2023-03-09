Bonjour Ne Demek? Fransızca Bonjour Ne Anlama Gelir, Türkçesi Nedir?

Bonjour ne demek konusunun incelenmesinde Fransızca sözlük sizlere yardımcı olacaktır. Fransızca bonjour nedir incelemesinde, bu kelimenin Türkçede de nadiren kullanıldığını göreceksiniz. Söz konusu kullanım kimi durumlarda mizahi amaçlarla olur. Bonjour kelimesinin cümle içinde kullanımı da dikkat çekicidir. Bonjour kelimesinin cümle içinde kullanımı nasıldır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Bonjour Ne Demek?

Bonjour, Fransızcada kullanılan temel kelimelerden biridir. Her ne kadar Türkçe olmasa da bonjour kelimesinin nadiren ülkemizde de kullanıldığını görebilirsiniz. Bonjour, Fransızca "günaydın, iyi sabahlar" demektir. Sabah saatlerinde birbirini gören Fransızlar birbirine "bonjour" şeklinde seslenir. Bu kelimenin kullanımı aynı zamanda bir nezaket göstergesidir. Fransa'da büyük küçük herkes birbirine bu kelimeyi söyler. Fransızca öğrenmek için ders aldığınızda da öğretilen kelimelerin başında bonjour kelimesi gelir.

Bonjour Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Bonjour kelimesinin cümle içinde kullanımı da anlamının kavranması açısından önemlidir. Kelimenin Fransızca yazımı da "bonjour" şeklidedir. Aşağıdaki cümle yapılarını inceleyerek kelimenin kullanımı ile ilgili fikir edinebilirsiniz. Bu cümlelerin örneklerini artırabilirsiniz.