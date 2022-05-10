Bor Nerelerde Kullanılır? Bor Madeni Nerede Kullanılır, Kullanım Alanları Nedir Ve Ne İşe Yarar?

İlk kez Tibet'te kullanılmış olan bor, periyodik tabloda ''B'' simgesi ile gösterilmektedir. Sıradan çeliğin kuvvetini ve direncini artırma özelliğine sahip olan bor yarı iletken olarak da bilinmektedir. Periyodik cetvel üzerinde bulunan ''3A'' sınıfının ilk ve en hafif üyesi olan bor çeşitli özelliklere sahiptir.

Bor Nerelerde Kullanılır?

Yüzlerce kullanım alanı bulunan bor madeni, günümüzde en fazla seramik ve cam sanayilerinde kullanılmaktadır. Bunların da yanı sıra diğer kullanım alanlarına; tarım, temizlik, tıp, ilaç ve kozmetik, enerji ve inşaat sektörleri ile; kağıt, savunma, nükleer, otomotiv ve fiber optik sanayileri örnek olarak gösterilebilir.

Bor Madeni Nerelerde Kullanılır?

İnsanlık için yüksek önem taşıyan bor madeni, kullanım alanları açısından mühim endüstriyel madenler arasında yerini almaktadır. Bor madeninin günümüzde daha hala farklı kullanım alanları keşfedilmektedir ve bu maden uzay teknolojisinde de kullanılmaktadır. İnsan yaşamı için önemli bir yere sahip olan bor madeni; böcek ve bitki öldürücüler, dezenfekte ediciler, elektronik rafinasyon, antiseptikler, nükleer yakıt teknolojisi gibi önemli alanlarda da kullanılmaktadır.

Bor Nerede Kullanılır?

İlerleyen zamanlarda, petrolden daha da fazla öneme sahip olması muhtemel olan bor madeninin nötronları absorbe edebilme özelliği, kendisini oldukça vazgeçilmez bir maden kılmaktadır. Pasif-aktif güvenlik sistemleri içerisinde kullanılmaya devam edilen bor, bazı maddelerin iletkenliklerini azaltmada da kullanılmak istenmektedir.

Bor Kullanım Alanları

Dünya'da, doğa üzerinde karada bulunan birçok bitkinin gelişmesi ve büyümesi için önemli bir rol oynamakta olan bor madeninin kullanım alanlarını sıralamak gerekir ise aşağıda bulunduğu şekilde örneklendirilebilir;