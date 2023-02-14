Boraks Nedir? Boraks Nasıl Yapılır, Nerelerde Kullanılır, Temizlikte Ne İşe Yarar?

Boraks nedir sorusu kimya derslerinin de konularından biridir. Bu derslerde kimyasal madde ve elementlerin özellikleri öğretilir. Boraks nasıl yapılır sorusu da bu derslerin inceleme alanlarından biridir. Boraks ve bor aynı şey mi sorusunu da düşünebilirsiniz. Kimyasal maddelerle ilgili bilgi sahibi olmanız, doğayı ve bu bilimi değerlendirirken daha gerçekçi olmanızı sağlayacaktır. Boraks temizlikte ne işe yarar sorusunun cevabı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Boraks Nedir?

Günümüzde çok sayıda element ve kimyasal madde vardır. Boraks da günümüzün en çok kullanılan maddelerinden biridir. Özellikle slime yapımında bu maddeden istifade edilir. Bu maddenin içinde bor, sodyum, oksijen ve su vardır. Bu madde aynı zamanda doğal bir mineraldir.

Boraks, günümüzde önemli bir yere sahip kimyasal maddeler arasındadır. Boraks saf hali ile kullanıldığı gibi çeşitli işlemlerden geçerek de kullanılabilir. Özellikle çocukların oyun malzemesi olan slime yapımında kullanılan boraks, aynı zamanda güçlü bir dezenfektandır. Bu anlamda boraksın doğal bir dezenfektan olduğunu söyleyebiliriz.

Boraks Temizlikte Ne İşe Yarar?

Boraks, evdeki temizlik işlerinde yaygın olarak kullanılan bir maddedir. Temizlik esnasında bu maddenin kullanımı aynı zamanda son derece sağlıklıdır. Beyazlatıcı etkiye de sahip olan boraks, aynı zamanda küflenmeyi de önleyici etkiye sahiptir. Boraks kullanarak evin tüm köşelerini derinlemesine temizleyebilirsiniz.

Boraks küflenmenin önüne geçilmesinde de son derece etkilidir. Bu anlamda söz konusu maddenin temizliğin birçok alanında kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Bor ve boraks birbirine karıştırılan kavramlardır. Bor bir element, boraks ise kimyasal bir bileşimdir. Boraksın içinde bor bulunur. Fakat iki madde aynı şey değildir.