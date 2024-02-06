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Giriş Tarihi: 6.2.2024 16:08 Son Güncelleme: 6.2.2024 16:08

Borazan Kuşu Bulmaca Cevabı - Bulmacada Borazan Kuşu Ne Demek?

Günümüzde, bulmacalar sadece eğlenceli vakit geçirmenin ötesine geçerek zihinsel becerileri geliştirmenin bir yolu olarak da kabul ediliyor. Bulmacalar, mantık yürütme yeteneklerini, kelime dağarcığını genişletmeyi ve problem çözme becerilerini geliştirmede etkili bir araç olarak görülüyor. Bulmaca çözerken sık sık yanıtını bilmediğimiz kelimeler ile karşılaşabiliyoruz. Borazan kuşu bulmaca cevabı sıklıkla bilinmeyip araştırılıyor. Bulmacada borazan kuşu ne demek?

Borazan Kuşu Bulmaca Cevabı - Bulmacada Borazan Kuşu Ne Demek?

Bulmaca meraklıları, çeşitli türlerdeki bulmacaları çözerken hem eğlenip hem de zihinlerini meşgul ederler. Kelime bulmacaları, sudoku, çapraz bulmacalar, matematik bulmacaları ve daha birçok türde bulmaca, her yaştan ve ilgi alanından insanın beğenisine sunuluyor. Bulmaca severler, sık sık yeni bilgi edinmek ya da bilgi tazelemek için bulmaca soruları hakkında araştırma yaparlar. Borazan kuşu bulmaca cevabı da araştırılan sorulardan biridir. Bulmacada borazan kuşu ne demek?

Borazan Kuşu Bulmaca Cevabı

Bulmaca çöerken karşımıza bilmediğimiz cevapların çıkması oldukça sık karşılaştığımız bir durumdur. Bazen bir kelimenin birden fazla cevabı olabilir. Bu cevapları istenilen harf sayısına göre yanıtlamanız gereklidir. Bulmacalarda sorulan soruların cevapları farklı olabilmektedir. Borazan kuşunun ise sadece bir tane 5 harfli şekilde cevabı bulunmaktadır. Bulmacada 5 harfli şekilde borazan kuşu sorulduğu zaman agami cevabının verilmesi gerekmektedir.

Bulmacada Borazan Kuşu Ne Demek?

"Agami borazan kuşu" pelikan familyasından bir türdür ve "borazan kuşu" terimi genellikle pelikanları ifade etmek için kullanılır. Dolayısıyla, "Agami borazan kuşu" ifadesi de bulmacalarda "pelikan" olarak kullanılabilir. Bu tür, genellikle tropikal bölgelerde yaşayan ve büyük su kuşları arasında yer alan bir türdür.

Agami'nin belirgin özelliklerinden biri, uzun ve güçlü bir gagaya sahip olmasıdır. Bu gagalarını balık avlamak için kullanırken göz alıcı sarı renkleriyle dikkat çekerler. Genellikle sessiz ve sakin bir kuş olan agami, avlanırken çoğunlukla sabırlı ve dikkatli hareket eder.

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Borazan Kuşu Bulmaca Cevabı - Bulmacada Borazan Kuşu Ne Demek?
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