Borçlar Hukuku Nedir? Borçlar Hukuku Genel ve Özel Hükümleri Neler, Neyi İnceler?

Kişiler arasındaki borç ilişkisini ele alan Borçlar Hukuku nedir diyenler bulunur. Borçlar Hukuku temel kavramları arasında merak edilen birçok terim vardır. Bu hukuk dalının inceleme alanını anlamak için Borçlar Hukukunun alt dalları hakkında araştırma yapmak gerekir. Borçlar Hukuku genel esasları, tarafların haklarını ve sınırlarını belirler. Peki Borçlar Hukuku neyi inceler? Borçlar Hukuku genel ve özel hükümler neler?

Borçlar Hukuku Nedir?

Borçlar hukuku, özel hukuk veya medeni hukuk alanlarının bir dalıdır. İki veya daha fazla kişi arasında var olan borç ilişkisini hukuk kurallarına uygun olarak ele alan bir disiplindir. Borç kavramının unsurları arasında ise alacaklı, borçlu, edim, talep ve ifa yer alır. İfayı talep edebilecek durumda olana alacaklı, ödeme (ifa) yapması gereken tarafa ise borçlu denir. Bu nedenle, yükümlülüğün durumuna bağlı olarak sosyal veya ekonomik bir amacı vardır.

Bu hukuk dalı, borç ilişkisinin ortaya çıkışını, türlerini, tarafların sahip olduğu hakları, birbirlerine karşı olan yükümlülükleri, sınırları belirler ve ihlal edilmesini önlemeyi amaçlar. Büyük ölçüde sözleşmelerle ilgilenir, ancak söz konusu diğer yükümlülükleri de dikkate alır.

Borçlar hukukunun kökenleri oldukça eskiye, Roma hukukuna kadar uzanır. O zamandan itibaren yükümlülüğün tanımları değişse bile özünde benzerlikler bulunur. En net örnekleri ise MS 533 tarihinde İmparator Justinianus'un Enstitülerinde ortaya çıkmıştır. Bugün borçlar hukuku ile ilgili kurallar, medeni hukukta başta 818 sayılı "Borçlar Kanunu" olmak üzere ayrıntılı bir biçimde belirtilmiştir. Borçlar hukuku, genel ve özel hükümler olarak ikiye ayrılır.

Borçlar Hukuku Genel ve Özel Hükümler Nedir?

Genel hükümlerde incelenen belli başlı konular arasında Genel İşlem Koşulları, Geçici Ödemeler, Sürekli Edimli Sözleşmeler, Kısmi İfa İmkansızlığı, Aşırı İfa Güçlüğü, Borca Katılma, Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma gibi hususlar yer alır.

Özel hükümler ise özel borç ilişkilerinin Borçlar Kanunu'na olan uygunluğunu inceler ve sözleşmeleri buna göre uygular. Temlik borcu oluşturabilecek olan sözleşmeleri ele alır. Aynı zamanda ödünç, kira, finansal kiralama, finansman ve faktoring sözleşmeleri gibi yararlanma hakkı doğuran sözleşmeleri inceler. İş görme sözleşmeleri ile şahsi teminat sözleşmeleri de bu alanın kapsamına girer.