Borçlu Zıt anlamlısı nedir? Borçlu kelimesinin zıt anlamlısı

İlkokuldan beri her yıl zorunlu olarak gördüğümüz Türkçe derslerinde kelimede anlam konusunun içinde öğrenilen zıt anlamlı kelimeler günlük hayatımızda en çok işimize yarayan konulardan biridir. Bu yazımızda zıt anlamlı kelimelerin özelliklerinden ve borçlu kelimesinin zıt anlamlısı hakkında merak edilenler üzerinde duracağız...

BORÇLU KELİMESİNİN ANLAMI

Bir kelimesinin zıt anlamlısını öğrenebilmemiz için öncelikle o sözcüğün kelime anlamını bilmemiz gerekir çünkü neyin karşıtını aradığımızı kavramamız ancak böyle mümkün olur. Türkçede eklerle kelime köklerinden pek çok kelime türetilebiliyor. Aynı zamanda kök ya da türemiş kelime fark etmeksizin pek çok kelimenin asıl anlamının dışında bir de yan anlamları bulunuyor.

Kelimelerin asıl anlamların ya da yan anlamlarına ilişkin her türlü bilgiye sözlüklerde ulaşmak mümkün. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre borçlu kelimesinin gerçek anlamı "Borcu olan, borç almış kişi, verecekli, medyun" şeklinde tanımlanıyor. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre borçlu sözcüğünün çok fazla yan anlamı da bulunuyor. İşte borçlu kelimesinin diğer anlamları:

Borcu üzerinde kalan.

Vicdani olarak üzerinde bir yük hisseden.

Bir şeyi birinin yardımıyla hallettiği için minnet duyan.

BORÇLU KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Anlam temelinde ele alındığı zaman birbirinin tam karşıtı durumları temsil eden iki kelime birbirinin zıt anlamlısıdır. Bir kelimenin zıt anlamlı kabul edilebilmesi için diğer kelime ile anlam açısından tamamen zıt durumda olması gerekir.

Zıt anlamlı kelimelerin bazı kuralları vardır. Bu kurallar zıt anlamlı kelimeleri anlamamızı ve cümle içinde bulmamızı kolaylaştırır. Bunların ilki zannedildiği gibi her kelimenin zıt anlamlısından bahsedilemeyeceğidir. Bazı kelimelerin zıt anlamlısı bulunmaz ve bulunmak zorunda da değildir.

Yapı itibarıyla fiil konumundaki sözcüklerin olumsuzluk anlamları o sözcüğün zıt anlamlısı demek değildir. Zıt anlamlı kelimeler olumsuzluk belirtmez tamamen zıt ancak başka bir durumu belirtir. Bu durumu bir örnek üzerinden açıklamamız gerekirse ağlamak kelimesini ele alalım. Ağlamak kelimesinin olumsuz anlamlısı ağlamamak kelimesidir. Ancak ağlamamak kelimesi zıt anlamlı değildir. Ağlamak kelimesinin zıt anlamlısı gülmek kelimesidir.

Tüm bunların ışığında borçlunun zıt anlamlısının alacaklı kelimesini olduğunu söyleyebiliriz.

Zıt anlamlı kelimelerin bir diğer özelliği de şudur:

Bir sözcüğün zıt anlamlısı o sözcüğün cümle içinde hangi anlamıyla kullanıldığına göre değişir. Kelime eğer gerçek anlamıyla kullanıldıysa zıttı da gerçek anlamıyla kullanılmalıdır. Mecaz anlamıyla kullanıldıysa zıt anlamlısı da mecaz olarak kullanılmalıdır.

BORÇLU ZIT ANLAMLISI ALACAKLI KELİMESİNİN ANLAMI

Türkçe'nin yaşatılması ve zenginleştirilmesi adına çeşitli çalışmaları bulunan Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre alacaklı kelimesinin anlamı "Birinden alacağı olan (kimse), borçlu ve verecekli karşıtı" olarak tanımlanmıştır.

BORÇLU KELİMESİ VE BORÇLUNUN ZIT ANLAMLISI ALACAKLI KELİMESİNİN GEÇTİĞİ ÖRNEK CÜMLELER