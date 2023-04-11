Boş Kabın Kütlesine Ne Denir? Sadece Kabın Ağırlığına Ne Denir, Nasıl Bulunur?

Boş kabın kütlesine ne denir sorusuna kısa bir araştırma ile cevap bulabilirsiniz. Boş kabın kütlesi nedir sorusuna cevap bularak, malzeme dolu olan kabın malzemesiz ağırlığını da bulmanızı sağlar. Sadece kabın ağırlığına ne denir konusu incelenerek bazı hesaplamaları yapmanız çok daha kolay olacaktır. Sadece kabın ağırlığı nasıl bulunur sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Boş Kabın Kütlesine Ne Denir?

Özellikle alışveriş hesaplarında boş kabın ağırlığı gündeme gelen bir konudur. Tartının doğru şekilde ölçülmesi için boş kabın ağırlığının malzemenin toplam ağırlığından düşülmesi gerekir. Boş kabın kütlesine "dara" denir. Örneğin pazardan aldığınız bir sebze, tartının üzerindeki kabın içine koyulur ve bu kap ile tartılır. Alıcıya ödeme yaptığı malzemenin tam olarak karşılığının verilmesi için boş kabın hesaba dahil edilmemesi gerekir. Terazide görülen toplam ağırlıktan boş kabın ağırlığı, yani dara çıkarıldığında malzemenin net ağırlığı ortaya çıkar.

Boş Kabın Kütlesi Nedir?

Boş kabın ağırlığına "dara" denir. Günümüzde kullanılan modern teraziler darayı otomatik olan hesaplar. Örneğin boş bir kabın ağırlığı 40 gr ve malzeme ile birlikte tartıldığında toplam ölçüyü 370 gr gördüyseniz malzemenin net ağırlığı 370-40=330 gr olacaktır. Buradaki 40 gr ağırlık dara olarak isimlendirilir. Günümüzde kullanılan modern terazilerde boş ağırlık -40 olarak görülür. Doğal olarak malzeme dolu olan kabın ağırlığı net malzeme ağırlığını gösterir.