Bosna Hersek Para Birimi: Bosna Hersek’in Para Birimi Kaç TL, Sembolü Nedir?

Farklı etnik grupların kültürünü bir arada taşıyan önemli ülkelerden bir tanesi olan Bosna Hersek'te bir kilise, bir sinagog ve bir camiyi yan yana görmek hiç şaşırtıcı bir durum değildir. Hoşgörüsü ile tanınan bu ülke metalürji ve kimya sanayisinde kendini geliştirmiş bir ülke olarak karşımıza çıkar.

Bosna Hersek'in Para Birimi Nedir?

Bosna Herseki kısa ismi ile B-H, Balkanlar'da bulunan yüz ölçümü 51. 197 kilometrekare olan bir ülke. Kuzeyinde, batısında ve güneyinde Hırvatistan, doğusunda Sırbistan ve güneyde tekrar Karadağ ile çevrilidir. Başkenti Saraybosna olan bu ülkenin resmi dilleri; Boşnakça, Sırpça ve Hırvatça'dır. Bosna Hersek'in para birimi ise "Konvertibl Mark" ya da "Değiştirilebilir Mark" olarak karşımıza çıkar. Kısaltılmış hali KM olan bu para biriminin 1/100'ü "feninga" olarak adlandırılır. Ülkele madeni para olarak 5, 10, 20, 50 feninga ve 1, 2, 5 maraka kullanılır. Banknotlar da 10, 20, 50, 100 ve 200 maraka şeklindedir.

Bosna Hersek'in Para Birimi Kaç Tl ve Sembolü Nedir?

Bosna Hersek'in para birimi "Konvertibl Mark" ya da "Değiştirilebilir Mark" olarak karşımıza çıkar. Ülkede 1 Euro 1,95583 KM olarak sabitlenmiştir. Bosna Hersek ödeme olarak Euro'yu da kabul eden bir ülkedir. Kısaltılmış hali ve aynı zamanda sembolü KM olan "Konvertibl Mark"ın kodu "BAM" şeklinedir. 1 KM günümüzde 8.09 Türk Lirası ve 1 Türk Lirası da 0.12 KM'ye denktir.