Boşver Nasıl Yazılır? TDK Boş Ver Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

TDK resmi sitesinden sözlük araması yapıldığında, boşver kelimesinin doğru yazılışı ''boş ver'' olarak karşımıza çıkmaktadır. Gündelik hayatta; hem konuşma dilinde hem de yazı dilinde sıklıkla kullanılan boş ver kelimesi, bir o kadar da yanlış yazılmaktadır. İçeriği oldukça zengin olan Türkçe diline ait olan bu kelimenin doğru kullanımı, Türk Dil Kurumu sözlüğünde doğrusu ve açıklaması ile verilmiştir. Doğrusuna göre boşver kelimesi iki ayrı kelime olarak ayrı yazılmalıdır. Boş ver kelimesinin anlamı ise yine TDK'ya göre; '' dikkate almak, üzerinde durmak, üzülmek, sıkılmak anlamında kullanılan bir uyarma sözü '' olarak açıklanmıştır.

Boşver Nasıl Yazılır?

Boş ver Türk Dil Kurumuna göre ayrı yazılması gereken kelimeler arasındadır. Boş ver kelimesinin birleşik yazımı Türkçe'nin dil kurallarına aykırı şekildedir. İki ayrı anlam taşıyan ve zaten halihazırda iki ayrı kelime olan ''boş ve ver'' kelimeleri bu durumda birleşik yazılmamalıdır. Boş vermek bir fiildir ve boş ver kelimesi ayrı yazılmalıdır. Boş ver kelimesinin cümle içerisindeki doğru ve yanlış yazımları şu şekildedir;

Doğru: İnsanların kötü sözlerini boş ver, canını sıkmamalısın.

Yanlış: Bugün o kadar bunaldım ki, plan yapmak isteyen herkese boşver diyorum.

Boşver Nasıl Yazılır TDK?

Boş ver kelimesi TDK'ya göre; ''boş ver'' şeklinde ve ayrı yazılmalıdır. TDKya göre anlamı; ''dikkate almak, üzerinde durmak, üzülmek, sıkılmak anlamında kullanılan bir uyarma sözü'' olarak açıklanan boş ver kelimesinin doğru ve yanlış yazımı şu şekildedir;

Doğrusu: Boş ver

Yanlışı: Boşver

Boşver TDK

Türk Dil Kurumu; Türk dilini araştırmak ve tüm zenginlikleri ile birlikte yanlışlarından arındırıp, kelimelerin anlamlarını ve doğru yazımlarını ortaya çıkarmak için kurulmuştur.

TDK; Türkçe dilini, Dünya dilleri arasında hak ettiği değere kavuşturmak için çalışmaktadır. Bu olgular yanında ise boş ver kelimesinin de doğru yazımını ve kelime anlamını resmi sitesinde açıklayan TDK'ya göre boş ver kelimesi; ''boş ver'' şeklinde yazılmalıdır. Boş ver kelimesi iki ayrı kelimeden oluşan bir fiildir ve boş ver kelimesi ayrı yazılmalıdır.