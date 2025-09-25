BOUN’da film enstitüsü kuruldu

Boğaziçi Üniversitesi'nde (BOUN) kurulan Film ve Medya Çalışmaları Ensttiüsü akademik faaliyetlerine başladı. Enstitü, Türkiye'de bir devlet üniversitesi bünyesinde film ve hareketli görüntü çalışmaları, küresel ekran kültürleri, medya çalışmaları, dijital kültürler gibi alanlarda İngilizce yürütülecek ilk lisansüstü programları hayata geçirmek amacıyla 2024 yılında kuruldu. Enstitü, yalnızca akademik eğitimle değil, düzenli olarak gerçekleştirdiği aylık tematik film gösterim programlarıyla da dikkat çekiyor.