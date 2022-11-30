Boy Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Boy Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçerisinde Kullanımı

Boy sözcüğü, sözcük türü olarak isimdir. Kullanımı yaygın olan kelimenin anlamı, zıt anlamı ve benzer anlamlı sözcükleri ile ilgili detaylı bilgiye yazının devamından ulaşabilirsiniz.

Boy Kelimesinin Anlamı Nedir?

Boy kelime bir ölçü anlamına gelirken farklı anlamları da içerisinde barındırmaktadır. Mecaz anlamlı kullanımı da mevcut olan boy kelimesi, bir şeyin yetişmesi ya da eski kabile anlamına da gelmektedir. Cümle içinde kullanımı ise şu şekildedir:

"Yeğenimin boyu son gördüğüme göre oldukça uzamış."

Boy Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Boy zıt anlamı olan bir kelime olup zıt anlamlısı pek bilinmemektedir. Zıt anlamı en olan boy sözcüğü genelde ölçü bildirmek anlamında kullanılmaktadır. Aynı cümle içinde kullanımı da mevcuttur.

Boy Kelimesinin Benzer Anlamlı Sözcükleri Nelerdir?

Boy kelimesi zıt anlamı dışında benzer anlamlı sözcüklere de sahiptir. Bunların en başında eş anlamlı kelimeler gelmektedir. Farklı anlamlara sahip farklı sözcükler bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilmektedir: