Boy Nasıl Ölçülür? Tek Başına, Metre İle ve Metre Olmadan Boy Ölçümü Nasıl Yapılır?

Özellikle çocukların gelişim döneminde hızlı bir şekilde boyun uzaması söz konusudur. Boy nasıl ölçülür? Sık sık boy ölçümü ile çocuğunuzun büyümesinin normal olup olmadığını anlayabilirsiniz. Tek başına metre ile boy nasıl ölçülür? Elinizde bulunan ekipmanlarla boy ölçebileceğiniz gibi bir malzeme olmadan da bu işlemi yapabilirsiniz. Metre olmadan boy nasıl ölçülür? Tek başına boy ölçme yöntemi yazımızın devamında.

Boy Nasıl Ölçülür?

Boy ölçümü, özellikle küçük yaşlarda büyük bir merakla takip edilen bir konudur. Gelişim dönemindeki çocukların belli dönemlerde ulaşması gereken belli boy aralığı vardır. Bunun takibi de ancak düzenli boy ölçümü ile mümkündür.

Boy ölçümü için kullanacağınız en temel ve pratik ekipman metredir. Tahta, şerit ya da mezura türündeki metreler ile boy ölçümü yapılabilir. Boy ölçümü için ölçüm yapılacak olan kişinin duvar gibi sabit bir yüzeye dayanması gerekir. Dik bir pozisyonda ölçümün yapılması çok daha sağlıklıdır.

Metre Olmadan Boy Nasıl Ölçülür?

Metre olmadan da boy ölçümü yapılabilir. Bunun için önceden işaretlenmiş değerleri kullanabilirsiniz. Metre ile önceden duvara işaretlediğiniz boy değerlerinden istifade ile boy ölçümü yapılabilir. Her ne kadar sağlıklı olmasa da boy ölçümü için karış hesabı kullanılabilir. Yetişkin bir erkeğin karış uzunluğu 20-24 cm, kadınınki ise 15-20 cm'dir. Bu hesaptan hareketle boy ölçümü yapılabilir.