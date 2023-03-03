Boyun Eğen Bulmaca Cevabı - Bulmacada Boyun Eğen Ne Demek, Eş Anlamlısı Ne?

Asi, isyankâr ve dikbaşlı kelimelerinin zıt anlamlısı olan boyun eğen bulmaca çözenlerin eş anlamlarını merak ettiği bir terimdir. Bulmacada boyun eğen kişiye ne denir sorusu, birçok bulmaca tutkununun merak ettiği bir konudur. Uyma boyun eğme bulmaca cevabı nedir diyenler için bunun cevabı oldukça ilgi çekicidir. Bulmacalarda sıkça karşılaşılan bir kavram olan boyun eğen kişilere ne ad verilir?

Boyun Eğen Bulmacada Ne Anlama Gelir?

Her gün düzenli olarak gazetelerin bulmaca eklerini çözenler ve bunu bir alışkanlık haline getirmiş olan kişiler için sözcüklerin eş anlamları oldukça önemlidir. Sözlükler ve internet bunları öğrenmek için yaygın olarak kullanılan kaynaklar arasında yer alır. Eş anlamlıları en çok merak edilen kavramlardan biri ise boyun eğendir. Bu tabir, kolaylıkla etki altına alınan, zorluklar ve baskı karşısında dik duramayan, pasif kalan, başkasının boyunduruğu altına giren kişileri tanımlamak için kullanılır. Ancak bulmacalarda bu ifadenin eş anlamlısı olan ve kökeni Türkçe olmayan bazı kelimeler istenebilir. Bulmacada boyun eğen anlamına gelen birkaç kelime bulunur. Bunlar arasında aşağıdakiler yer alır.

Ram: Kendini başkasının boyunduruğuna bırakan

Radi: Razı olan ve kabul etmek zorunda kalan

Muti: Yumuşak başlı ve boyun eğen

Uysal: Kolay yönetilen, istemediği halde başkalarının isteklerini kabul eden

Halim: Yumuşak huylu

İtaatkâr: Uysal, uyan, kabul eden, boyunduruk altına giren

Boyun Eğen Kelimesinin Eş Anlamlıları Türkçe mi?

Görüldüğü üzere bunlar, Arapça ve Farsçadan dilimize geçmiş olan ve özellikle eski Türkçede yaygın olarak kullanılan kelimelerdendir. Hepsi de boyun eğen anlamında kullanılabilen terimlerdir. Buradan anlaşılacağı üzere bulmaca çözmenin, yeni kelimeler keşfetmeye ve hafıza güçlendirmeye yardımcı olduğu aşikardır. Bundan dolayı özellikle ileri yaşlardaki insanların bulmaca ve çeşitli kelime oyunlarını oynaması unutkanlığa karşı koymalarına yardımcı olur.