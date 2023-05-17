Bozburun Nerede? Bozburun Nereye Bağlı, Nasıl Gidilir?

Bozburun, doğal güzelliğinin yanı sıra turistik bir bölge olması ile de öne çıkan beldelerden biridir. Bozburun nerede konusu da özellikle tatil tutkunlarının araştırdığı bir konudur. Bozburun hangi ilde ya da Bozburun nereye bağlı sorusunun cevabını bildiğinizde bu coğrafyanın tatil için uygun olup olmadığına karar verebilirsiniz. Bozburun Marmaris arası kaç km gibi merak edilen soruların cevaplarını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Bozburun Nerede?

Bozburun, doğal güzellikleri ile meşhur olan, Marmaris ilçe sınırları içinde bulunan bir tatil beldesidir. Söz konusu coğrafyanın Marmaris ilçe merkezine olan mesafesi 49 km'dir. Bozburun, adını bölgede bulunan boz rengin ağırlıkta olduğu dağlardan almaktadır. Bu bölgenin eski ismi Tomnos ya da Tinos'tur. Bozburun esasında bir yarımadadır. Bu yarımadada tarihi niteliği olan 10 adet kent bulunur. Çok kişi tarafından bilinen ve gezilmesi gereken bir yer olan Larymna Antik Kenti, Bozburun'da yer almaktadır.

Bozburun, ülkemizin güneybatında bulunan ve cennet olarak tabir edilen bir bölgedir. Buraya gelen ziyaretçiler Karia Yolu'nda keyifli yürüyüşler yapmayı düşünebilirler. Bu yol üzerinde antik yollar, çoban patikaları ve orman yolları bulunur. Uzun doğa yürüyüşlerini sevenler, ağırlıklı olarak Bozburun'u tercih ederler.

Bozburun Nereye Bağlı?

Bozburun, Muğla'nın Marmaris ilçesi sınırları içinde bulunan bir tatil beldesidir. Bu tatil bölgesinde denize girmek için tercih edilen en özel plaj Kız Kumu Plajı'dır. Tatil için buraya geldiğiniz süreçte Larymna Antik Kenti'ni de mutlaka gezmenizi tavsiye ediyoruz.