Bozkurt Destanı Kime Ait? Bozkurt Destanı Ne Anlatıyor, Konusu ve Önemi Ne?

Bozkurt destanı kime aittir diye merak ediyorsanız Bozkurt isminden de anlaşılaşacağı gibi bu destan Türklere aittir. Bozkurt destanı hangi devlete aittir sorusu da sıklıkla araştırılanlar arasındadır. Bozkurt destanı özeti ile ilgili birçok kaynakta ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Destanı okudukça Türklerin ne denli büyük mücadeleler içinde topraklarını savunduğunu çok daha iyi anlayabilirsiniz. Konu ile ilgili merak edilenler için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Bozkurt Destanı Kime Aittir?

Bozkurt Destanı Göktürklere ait olan bir destandır. Geçmişten günümüze dilden dile dolaşan bu destan ile Türklerin mücadele azmi çok daha iyi anlaşılabilir. Söz konusu destan ile ilgili bugüne kadar birçok makale ve kitap yazılmıştır. Bu kaynaklardaki bilgiler lise döneminde ve edebiyat fakültelerinde ders olarak da okutulur.

Bozkurt Destanı Özeti

Bozkurt Destanı'nın kahramanlık ve gizem dolu bir hikayesi vardır. Bu destana göre Türkler bir savaşta ağır bir yenilgiye uğrar. Düşman, herkesi öldürür fakat ordunun içindeki 10 yaşında bir çocuk sağ bırakılır. Düşman askerleri çocuğu sağ bırakırlar fakat çocuğu ağır şekilde yaralamışlardır. Çocuğu bu hali ile bir bataklığa atarlar.

Düşman askerleri belli bir süre sonra çocuğu öldürmek için tekrar bataklığa gelirler. Fakat dişi bir kurt bataklığa gelip çocuğu almıştır. Kurt çocuğu kimsenin bulamayacağı bir mağaraya götürür. Kurt çocuğu besler, büyütür. Destanda yazan bilgilere göre Göktürkler bu çocuun soyundan türemeye başlamıştır. Büyük bir ordu kadar çoğalan Göktürkler, tekrar düşmana saldırır ve düşmandan intikamlarını alırlar.

Öclerini alan Türkler, atalarına olan bağlılığını ifade etmek için otağlarının başına her zaman kurt başlı bir sancak dikerler. Bozkurtun Türklerin sembolü olmasının nedeni de budur. Bu sembolün bir anlamı da Türklerin özgürlüğüne düşkün bir millet olmasıdır. Türklerin geçmişten günümüze özgürlüğünden vazgeçemeyen bir millet olması nedeniyle bozkurt Türkler tarafından benimsenmiştir.

Türk tarihinde kahramanlık hikayeleri ile dolu olan birçok destan vardır. Bu destanlar birçok fakülte ve okulda ders olarak da okutulur. Bu destanları okudukça Türklerin mücadele azmi ve özgürlüklerine olan bağlılığına hayran kalacaksınız.