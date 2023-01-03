Bozlak Nedir? Bozlak Ne Demek, Hangi Yörelerde Söylenir ve Örnekleri Neler?

Bozlak, Türk halk müziği sevenlerin araştırdığı bir kültür tipidir. Orta Anadolu'dan ülkemize de sıçrayan bu isim birçok yörede de görülmüştür. Bozlak nedir sorusu ise, bunun hakkında yeterli bilgiye sahip olmayanların merak ettiği sorulardan birisidir. Bozlak, Türk Halk edebiyatında da çok sık karşılaşılmış, uzun havaların yerine kullanılmıştır. Bu ismi daha önce duymayan kişiler internette araştırma yapmıştır. Peki bozlak ne demek, hangi yörelerde söylenir ve örnekleri neler? Yazımızın devamında bu sorulara dair merak edilen bilgilere değindik.

Bozlak Nedir?

Türk Halk edebiyatında önemli bir isim olan bozlak kavramının ne demek olduğu kullanıcılar tarafından merak edilmiştir. Türk hak müziğinin uzun hava türü olan bozlak kelimesi, feryat etmek ve haykırmak gibi anlamlara da gelir. Bozlak, Türkiye'nin birçok yerinde görülen çeşitli uzun havaların da ortak ismidir. Dokunaklı sözleri ve kederli ezgileriyle birer ağıt olarak sayılabilir. Bozlak konusunu genellikle aşiret kavgalarından, kan davalarından ve aşk maceralarından alır. Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Çorum gibi Orta Anadolu yörelerinde de çok sık görülür. Bozlak, 11 heceli şiir kalıbına sahiptir ve Türk müziğindeki kürdi makamına yakındır.

Bozlak Hangi Yörelerde Söylenir?

Uzun havaların ortak yeri olan Bozlak hangi yörelerde söylenir sorusu da kullanıcılar tarafından merak edilmiştir. Bozlak, sözlerindeki hikâyeye, yazılan şahsa ve yöreye göre değişiklik gösterir. Bozlaklar Orta Anadolu başta olmak üzere, Orta Toroslar, Çukurova'nın Toroslara bakan kesimleri şeklinde çeşitlik gösterir. Bu yöreler şu şekilde de sıralanır;

Türkmen Bozlağı,

Avşar Bozlağı,

Kırat Bozlağı,

Katırcıoğlu Bozlağı,

Cerit Bozlağı,

Öksüz Ali Bozlağı ve

Kızılırmak Bozlağı

Meşhur Bozlak Sanatçıları ve Örnekleri

Türkiye'nin birçok yerinde karşılaşılan bozlak, meşhur sanatçıları ile de ön plana çıkar. Ülkemizin en meşhur bozlak ustası kimdir sorusu da bununla beraber önem kazanacaktır. En meşhur bozlak sanatçısı ise Gülşen Kutlu olarak bilinir. Meşhur bozlak sanatçıları ve örnekleri şu şekildedir;