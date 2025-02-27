Boztepe, bulunduğu konuma göre değişmekle birlikte, genellikle şehre yukarıdan bakma fırsatı sunan ve yerel halkın yanı sıra turistlerin de sıklıkla ziyaret ettiği noktalar arasında yer alır. Bu tür doğal yükseltiler, sadece manzarasıyla değil, aynı zamanda bölgenin kültürel ve turistik yapısını keşfetmek açısından da büyük bir öneme sahiptir. Boztepe nerede, yol tarifi ile Boztepe Seyir Terası'na nasıl gidilir konuları turistlerin bilgi sahibi olmaya çalıştığı konulardır.
Boztepe, Karadeniz'in doğal güzellikleri ile öne çıkan şehirlerinden biri olan Ordu'nun Altınordu ilçesinde yer almaktadır. Şehir merkezine yaklaşık 530 metre yükseklikte bulunan Boztepe, Ordu'nun en bilinen turistik noktalarından biridir.
Boztepe Seyir Terası, Ordu'nun en güzel manzaralarından birine sahip olup, şehri yukarıdan izleme fırsatı sunan muhteşem bir noktadır. Birçok ulaşım seçeneği ile ziyaret edilebilen Boztepe, sunduğu doğa ve şehir manzarası ile hem yerel halkın hem de turistlerin ilgisini çekmektedir.
1. Teleferik ile Ulaşım
2. Özel Araç ile Ulaşım
3. Toplu Taşıma ile Ulaşım
4. Yürüyerek veya Bisikletle Ulaşım