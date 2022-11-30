Bozuk deyince akla ilk çalışmayan veya iş görmeyen eşya akla gelmektedir. Fakat mecazi anlamı da bulunmaktadır. Buna en güzel örnek; bir olay veya bir durum karşısında üzülünce morali bozulmak ya da sıkıntı duyduğu iş karşısında kafası bozulmak gibi örnekler verebiliriz.

BOZUK KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Bozuk kelimesinin birden fazla anlamları vardır. Türk Dil Kurumu'nda bunlar yer almıştır.

Bozulmuş olan

Görevini yapamaz duruma gelmiş (organ)

Madenî para, bozuk para

Kızgın, sıkıntılı

Kötümser, gergin, huzursuz, karışık

Örnek verelim:

"Ağzındaki birkaç bozuk dişten şüphe ettim." – Reşat Nuri Güntekin

"Daracık ve bozuk kaldırımlardan çamurlu sular akıyordu." – Tarık Buğra



BOZUK KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Türk Dil Kurumu'na göre bozuk kelimesinin anlamını inceledik. Bu anlamlara göre bozuk kelimesinin zıt anlamlısı sağlamdır. Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil anlamlarına gelmektedir.

"Hangi evden istedilerse gittim, dama çıktım, akan delik kiremidi buldum, yerine sağlam kiremit koydum." – Hamdullah Suphi Tanrıöver

BOZUK KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Bozuk kelimesinin birçok benzer anlamı vardır. Buna göre bozuk kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir: