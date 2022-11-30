Bozuk deyince akla ilk çalışmayan veya iş görmeyen eşya akla gelmektedir. Fakat mecazi anlamı da bulunmaktadır. Buna en güzel örnek; bir olay veya bir durum karşısında üzülünce morali bozulmak ya da sıkıntı duyduğu iş karşısında kafası bozulmak gibi örnekler verebiliriz.
Bozuk kelimesinin birden fazla anlamları vardır. Türk Dil Kurumu'nda bunlar yer almıştır.
Örnek verelim:
Türk Dil Kurumu'na göre bozuk kelimesinin anlamını inceledik. Bu anlamlara göre bozuk kelimesinin zıt anlamlısı sağlamdır. Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil anlamlarına gelmektedir.
Bozuk kelimesinin birçok benzer anlamı vardır. Buna göre bozuk kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir: