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Giriş Tarihi: 30.11.2022 14:42 Son Güncelleme: 30.11.2022 14:42

Bozuk Zıt Anlamlısı Nedir? Bozuk Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Bozuk kelimesi günlük hayatta bir eşyanın veya bir nesnenin çalışmama durumu ya da iş görmeme durumunu ifade etmek için kullanılmaktadır. Bozuk kelimesinin anlamı nedir? Detaylı ele aldık. Bozuk kelimesinin zıt anlamlısı nedir? İşte detaylar...

Bozuk Zıt Anlamlısı Nedir? Bozuk Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Bozuk deyince akla ilk çalışmayan veya iş görmeyen eşya akla gelmektedir. Fakat mecazi anlamı da bulunmaktadır. Buna en güzel örnek; bir olay veya bir durum karşısında üzülünce morali bozulmak ya da sıkıntı duyduğu iş karşısında kafası bozulmak gibi örnekler verebiliriz.

BOZUK KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Bozuk kelimesinin birden fazla anlamları vardır. Türk Dil Kurumu'nda bunlar yer almıştır.

  • Bozulmuş olan
  • Görevini yapamaz duruma gelmiş (organ)
  • Madenî para, bozuk para
  • Kızgın, sıkıntılı
  • Kötümser, gergin, huzursuz, karışık

Örnek verelim:

  • "Ağzındaki birkaç bozuk dişten şüphe ettim." – Reşat Nuri Güntekin
  • "Daracık ve bozuk kaldırımlardan çamurlu sular akıyordu." – Tarık Buğra

BOZUK KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Türk Dil Kurumu'na göre bozuk kelimesinin anlamını inceledik. Bu anlamlara göre bozuk kelimesinin zıt anlamlısı sağlamdır. Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil anlamlarına gelmektedir.

  • "Hangi evden istedilerse gittim, dama çıktım, akan delik kiremidi buldum, yerine sağlam kiremit koydum." – Hamdullah Suphi Tanrıöver

BOZUK KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Bozuk kelimesinin birçok benzer anlamı vardır. Buna göre bozuk kelimesine benzer ve eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir:

  • Kokmuş
  • Bozulmak
  • Hayal kırıklığına uğramış
  • Kırgın
  • Ümidi kırılmış
  • Biçimsiz
  • Saptırılmış
  • Karmakarışık
  • Düzensiz

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Bozuk Zıt Anlamlısı Nedir? Bozuk Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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