Bozüyük Nerede? Bozüyük Nereye Bağlı ve Nerenin İlçesi?

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Bozüyük Nerede?

Bozüyük, Bilecik ilçesine bağlı olan bir ilçedir. İlçe, adını Bozüyük Höyüğü'nde almaktadır. Söz konusu coğrafyada bugüne kadar çok sayıda medeniyet yaşamıştır. Çok kültürlü bir yapıya sahip olan ilçede çok sayıda kültür bir arada yaşamaktadır. İlçede çok sayıda da fabrika bulunmaktadır.

Bozüyük köklü bir tarihe sahip olması ile bilinen bir ilçedir. Bu kapsamda ilçenin en eski yapısı Kasım Paşa Camii'dir. 16. YY'da inşa edilmiş camide klasik Osmanlı Devleti mimarisinin izlerini görebilirsiniz.

Bozüyük'te bulunan Atatürk Köşkü de ilçeye gelenlerin gezip görmek isteyeceği yerlerden biridir. Bulgar tipinde yapılan bu köşk, ormanın içerisinde bulunması nedeniyle oksijen zengini bir alanda bulunmaktadır.

İlçede bulunan İnönü Şehitliği de ziyaretçilerin ilgisini çeken yapılardan biridir. 1930 yılında Milli Savunma Bakanlığı tarafından yaptırılmış olan bu şehitlik 1. ve 2. İnönü Savaşı'nın simgesi olması ile bilinir.

Bozüyük'e Nasıl Gidilir?

Bozüyük, Bilecik merkeze 34 km uzaklıkta olan bir ilçedir. Söz konusu ilçenin Eskişehir'e mesafesi 45 km, Bursa'ya 126 km, Kütahya'ya 80 km, İnegöl'e 59 km, İstanbul'a 246 km, Ankara'ya ise 296 km'dir. İlçeye gelmek için özel araç, otobüs ya da tren alternatiflerini kullanabilirsiniz. Ülkemizin hemen her noktasından ilçeye gelen otobüs seferlerinin olduğunu görebilirsiniz. İlçedeki tarihi yapılar ve doğal güzellikler, ilçeye çok sayıda ziyaretçinin gelmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda yerli ve yabancı turistlerin Bozüyük'e ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz.