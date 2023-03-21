Br Hangi Element? Periyodik Tabloda Br Neyin Sembolü?

Havayı, suyu ve katı haldeki nesneleri oluşturan kimyasal elementlerin özellikleri ve simgeleri internette en çok araştırılan konulardan biri. Özellikle bilimsel çalışmalarda kimyasal elementlerden isimleriyle değil de simgeleriyle bahsedildiği biliniyor. Periyodik tabloyu araştıranların en sık sorduğu sorulardan biri olan "Br simgesi hangi elementin sembolüdür?" sorusunun cevabını ve Br elementinin kullanım alanlarını haberimizde derledik...

BR HANGİ ELEMENT?

Br simgesi, periyodik tablonun tehlikeli ve zehirli elementlerinden biri olan Brom elementinin simgesidir. Adını Yunanca "bromos" sözcüğünden alan Brom elementi Br harfleriyle gösterilir.

BROM ELEMENTİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Brom elementine dair ilk çalışma 1825 yılında Alman kimya öğrencisi Carl Löwig tarafından kaydedildi. Evine çok yakın bir kaynaktan Brom ayrıştırmaya çalışan Carl Löwig'in çalışmaları tamamlanmadan başka bir Avrupa şehri olan Fransa'dan elementin keşfedildiği haberi geldi. 1826 yılında Fransız kimyager Antonie Balard, brom elementinin resmi mucidi oldu.

Periyodik tabloda tepkimeye eğilimli ametallerden (Holojenler) biri olarak yerini alan Brom elementinin atom numarası 35'tir.

Doğada maddenin sıvı halinde bulunan Brom elementi koyu kırmızı bir renge sahiptir. Çok kötü ve keskin bir kokusu olan Brom elementine adını veren Yunanca Bromos kelimesi de zaten kötü koku anlamına gelmektedir.

Brom elementine doğada bromürler halinde rastlanır. Na, K, be Mg bromürleri en sık rastlanan türlerdir.

Oldukça zararlı ve zehirli olan Brom elementi tüm canlılarda çok az miktarda olsa da rastlanır. Bunun yanında deniz suyunda, denizlerde yetişen bitkilerde ve maden yataklarında da brom elementiyle karşılaşılabilir. -

Brom elde etmek isteyenlerin birincil kaynağı deniz suyudur. Reaksiyona girmeye meyilli olan brom elementinin en sık elde ediliş şekli deniz suyu bromürlerinin Cl2 reaksiyonu ve katı sodyumun bromürünün sülfirik asit reaksiyonudur.

Zehirli elementlerden biri olan Brom elementi bileşiklerinin kullanım alanları genelde sanayi ve laboratuvar çalışmalarıdır.

Tarımla uğraşanların yakından bildiği böcek öldürücü ilaçlarda, kimyasal maddelerde, boya üretiminde brom kullanıldığı biliniyor.

Organik brom bileşiklerinden biri olan Karbon-brom bileşiği alevlerin yayılmasını önlediği için brom bir yalıtım malzemesi olarak da kullanılır. Yangın söndürücü etkisi nedeniyle yangın tüplerinde, mobilyalarda, kumaş üretiminde, elektronik eşyaların dış kaplamasında broma başvurulur.

Hem çevreye hem de insan sağlığına verdiği zarar sebebiyle bromun kullanım alanlarının kısıtlanmasıyla ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Öyle ki sıvı halde bulunan bir bromun ciltle ya da etle temas etmesi korkunç sonuçlar doğuracaktır. Bromun temas ettiği bölge erir ve vücut dokuları tamamen kaybolur.

BR PERİYODİK TABLODA NEREDE BULUNUR?

Periyodik tabloda Brom elementinin yeri Holojenler grubudur. Holojenler grubu cetvel üzerinde 7-A grubu olarak da anılır. Elektron almaya meyilli olan elementler (holojenler) yukarıdan aşağıya Flor, Klor, Brom, Iyot, Astatin olarak sıralanır. Tümü metallerle reaksiyona girerek iyonik tuzların oluşmasını sağlayan holojenlerden biri olan brom elementinin tablodaki tam yeri 17. grup, 4. periyot ve p bloktur.