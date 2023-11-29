Break 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Break Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

Break 2. ve 3. hali ile örnek cümleler, İngilizce dersinde düzensiz fiiller konusunda öğrencilerin dersi pekiştirmesine oldukça yardımcı olacaktır. İngilizcede birçok fiilde olduğu gibi break fiilinin de 2. ve 3. halleri vardır ve bu haller nasıl yazılır doğru öğrenilmesi gereklidir. Bu nedenle break fiilinin ikinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur bilmekte fayda var.

Break Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Hali Nedir?

İngilizce dersinde ırregular verbs yani düzensiz fiiller başlığı altında, fiillerin ikinci ve üçüncü halleri öğrenilmektedir. Düzensiz fiillerde kullanılan zaman ekine göre çekim oluşur ve fiile bazı ekler gelerek kelimenin yazılışında değişiklikler olur, ayrıca okunuşunda da değişiklik olabilir. Break kelimesinin 2. ve 3. halleri ise şöyledir;

2. hali = broke (okunuşu bırok şeklindedir)

3. hali = broken (okunuşu bırokın şeklindedir)

Break Fiilinin 2. Ve 3.Hali İle Örnek Cümleler

Diğer derslerde olduğu gibi İngilizcede de örneklerle işlemek konunun çok daha iyi pekişmesine ve kavranmasına yardımcı olacaktır. Break fiilinin ikinci ve üçüncü hallerini örnek cümlelerle şöyle sıralayabiliriz;