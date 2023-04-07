Bremen Mızıkacıları Masalı Oku - Bremen Mızıkacıları Masalı Hikayesi ve Karakterleri

Bremen Mızıkacıları masalı hikâyesi ve karakterleri oldukça sevimlidir. Fabl türünde olan bu masalın kahramanları da sevimli dostlarımızdır. Bremen Mızıkacıları masalı okumak özellikle çocukların sevimli dostlarımızla empati kurması için önemlidir. Önemli mesajları olan bu masalı daha önce okumadıysanız, karakterlerini ve konusunu bilmiyorsanız masalla ilgili tüm detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Bremen Mızıkacıları Masalı Konusu

Masalın kahramanları sevimli dostlarımız. Eşek, kedi, köpek ve horoz Bremen Mızıkacıları masalının kahramanlarıdır. Masaldaki sevimli kahramanlarımızın hepsi genç ve güçlü olduğu zaman sahipleri için çeşitli işlerde kullanılıyor. Ancak aradan yıllar geçip kahramanlarımız yaşlanınca sahipleri tarafından terk ediliyorlar. Eşek, kedi, köpek ve horoz sahiplerinin bu kötü ve nankör tutumundan dolayı Bremen'e gitmek ve orada müzisyen olmak için yola çıkarlar. Yolda tanışmalarına rağmen oldukça iyi arkadaş olan eşek, kedi, köpek ve horoz Bremen'e doğru giderken bir eve giren hırsızları görürler. Camdan hırsızlara bakarken dördünün silüetini gören hırsızlar bundan korkup kaçınca bu evde 4 kafadara kalır. Sahiplerinin kötü davranışlarından kaçan sevimli dostlarımız hayatlarının sonuna kadar bu evde mutlu bir şekilde yaşarlar.

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Bremen Mızıkacıları Masalını Kim, Ne Zaman Yazmıştır?

Bremen Mızıkacıları, Alman Grimm Kardeşler (Jacob Grimm-Wilhelm Grimm)'in yazdığı masallardan biridir. Masal 1812 yılında yayınlanmıştır.

Jacob Ludwig Carl Grimm (1785-1883) ve Wilhelm Carl Grimm (1786-1859) yani kısaca Grimm Kardeşler, Almanya'dan ve başka çeşitli Avrupa ülkelerindeki sözlü halk edebiyatı ürünlerini derleyerek sözlü kaynaklara dayalı iki yüzden fazla masalı yazıya döküp yayınlamışlardır. Bu masallar yetmişten fazla dile çevrilip tüm dünyaya yayılmıştı. Masalları aradan yüzyıllar geçmesine rağmen hâlâ günümüzde keyifle okunmaktadır.

Bremen Mızıkacıları masalı fabl türünde yazılmıştır. Fabl; karakterleri çoğunlukla hayvanlardan seçilen, sonunda bir yaşam dersi olan, genellikle koşuk biçiminde yazılan öykülerdir.