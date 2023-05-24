Brent Petrol Nereden Çıkarılır? Brent Petrol Nedir, En Çok Nerede Bulunur?

Brent petrol nedir sorusu dünya çapında petrol piyasasına yön verdiği için bilinmesi gereken konular arasındadır. Brent petrol nerede çıkarılır diye baktığımız zaman Karşımıza Kuzey Denizi çıkmaktadır. Ham petrol karışımı olan bu ürün için Brent petrol madeni en fazla nerede bulunur bilmek isteyenler olabilir. Bu kişiler için bu konu hakkındaki araştırmalarımız sonucunda Brent petrol nedir, en çok nerede çıkarılır sorularının cevaplarını detayları ile derledik. Bu cevaplara ulaşmak için lütfen okumaya devam edin.

Brent Petrol Nedir?

Brent petrolün ne olduğunu açıklamadan önce ham petrolü açıklamakta fayda var. Raﬁne edilmemiş sıvı haldeki petrole ham petrol denilmektedir. Ham petrol, hidrokarbon birikintileri ve diğer organik maddelerden doğal olarak oluşur ve yenilenemez bir kaynaktır. Finansal piyasalarda en çok kullanılan ham petrol türleri, Brent Petrol, WTI (Western Texas Intermediate) ve Umman olup, Brent petrol ICE, WTI petrolü NYMEX, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. Ham petrol; sanayi, ulaşım, otomobil, kozmetik, enerji, kimya, ilaç sektörleri dahil olmak üzere neredeyse tüm sektörlerde kullanılmaktadır. Ham petrol çıkarıldıktan sonra rafine edilir ve tüketicilere satılmak üzere benzin, gaz yağı ve asfalt gibi çeşitli biçimlerde işlenir. Brent petrolü Kuzey Denizi'nden, WTI Orta Amerika'dan ve Umman petrolü ise Orta Doğu'dan çıkarılan petrollere verilen isimdir. Brent Petrol, Kuzey Denizi'ndeki petrol sahalarından elde edilir. Esasen Kuzey Denizi'nde 1971'de keşfedilen ve İskoçya kıyılarında bulunan Broom, Rannoch, Etive, Ness ve Tarbert isimli beş jeolojik oluşumun kısaltmasıdır. Londra Brent veya Brent Blend olarak da bilinir. Özellik olarak ise ham petrolün bir karışımı olmakla birlikte daha hafif yani aşırı yoğun değil ve daha tatlı yani kükürt içeriği düşüktür. Bu nedenle de bir petrol standardı olarak kullanılır. Brent petrol Kuzey Denizi'nden tedarik edilirken, Batı'ya akan Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'dan gelen petrol üretimi bu petrole göre fiyatlanma eğilimindedir. Fiyatı emtia fiyatları için ölçüt olarak kullanılan bir ham petrol karışımıdır.

Brent Petrol Nerede Çıkarılır?

Dünya piyasasına yön veren Brent Petrol, Londra Brent veya Brent Blend olarak da bilinir. Brent Petrol Kuzey Denizi'ndeki petrol sahalarından elde edilip nispeten hafif bir ham petroldür. Kuzey Denizi'nden gelen ve hafif, tatlı bir ham petrol olarak kabul edilen Brent petrol uluslararası ticareti yapılan ham petrolün ciddi bir bölümünü oluşturduğundan fiyatlandırmada referans noktası olmaktadır. Brent, aynı zamanda, Kuzey Denizi'nde, 1971'de keşfedilen ve 1976'da üretime başlayan, İskoçya kıyılarında bulunan bir petrol sahasının adıdır. Brent, Broom, Rannoch, Etive, Ness ve Tarbert -beş jeolojik oluşumun- kısaltmasıdır. Brent petrol Birleşik Krallık ve Norveç arasındaki Kuzey Denizi'ndeki petrol sahalarından çıkarılan ham petrolün bir karışımıdır. Bu bir endüstri standardıdır çünkü "hafif", yani aşırı yoğun değil ve "tatlı", yani kükürt içeriği düşük demektir. West Texas Intermediate (WTI) ham petrolü ile birlikte ham petrolün fiyatlandırılması için bir kriter olarak kullanılır.