Brezilya Dili Nedir? Brezilya Hangi Dili Konuşuyor, Resmi Dili Ne?

Güney Amerika kıtasının büyük bir bölümünü kaplayan Brezilya dili nedir diye merak edenler bulunur. Halkının büyük çoğunluğunu beyazların, siyahların, Kızılderililerin, Asyalıların ve melezlerin oluşturduğu Brezilya resmi dili nedir diyenler olabilir. Brezilya hangi dili konuşuyor ve kaç milyon kişi tarafından kullanılıyor diye soranlar bulunur. Peki Brezilya'da hangi dil konuşuluyor ve ana dili ne? Ülkede konuşulan diğer diller neler?

Brezilya'nın Resmi Dili Nedir?

Brezilya, alan ve nüfus açısından bakıldığında Güney Amerika'nın en büyük ülkesidir. 214 milyondan fazla nüfusu vardır ve en kalabalık şehri ise São Paulo'dur. Sadece ülkenin değil, aynı zamanda Güney Amerika kıtasının en büyük şehri ve dünyanın en büyüklerinden biridir.

Brezilya'nın resmi dili ise Portekizcedir ve Latin alfabesini kullanır. Göçmenler tarafından konuşulan 11 dil ve 217 yerli dil olmak üzere yaklaşık olarak 228 dil kullanılır. Brezilya Portekizcesi, normal Portekizceden biraz daha farklıdır. İki ülkenin insanları konuşurken birbirlerini anlasalar bile iki varyant arasında belli başlı farklılıklar bulunur.

Brezilya'da Konuşulan Diğer Diller Nelerdir?

Resmi dil olan Portekizce, Brezilya'da açık ara en çok konuşulan dildir. Nüfusun yaklaşık % 97,9'u tarafından kullanılır. Portekizlilerin 1500 yılında bu topraklara gelmesinden ve yerleşmesinden sonra bu dil benimsenmeye başlanmıştır. Almanca, %1,9 ile Brezilya'da en çok konuşulan ikinci dil olma özelliğine sahiptir. Almanca konuşanların sayısı, 1940'lı yıllarda oldukça yüksek rakamlara ulaşmıştır. Ek olarak Almanca, şu anda hala yaygın olmasıyla dikkat çeker. Bunun en önemli nedeni ise Alman göçmenlerin dillerini konuşmaktan vazgeçmemeleridir. Üstelik Almanca, ülkenin bazı okullarında ders olarak öğretilir.

Portekizceye ek olarak İspanyolca, İngilizce, Ukraynaca ve Korece gibi diller de bazı azınlıklar tarafından konuşulur. Öte yandan Arara, Apalai, Bororo, Guarani ve Hunsrik gibi yerli dilleri de kullanılır.