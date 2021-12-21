Brezilya Hangi Kıtada, Dünya’nın Hangi Bölgesinde? Brezilya Nerede, Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Futbolu, Rio Festivali ve Sambası ile çoğu kişi tarafından bilinse de Brezilya kıta üzerinde nerede, dünyanın tam olarak neresinde? Soruları kişiler tarafından en sık soruların sorular arasında yer almaktadır.

Brezilya hangi kıtada?

Dünyadaki her ülkenin üzerinde bulunduğu bir kıta vardır. Brezilya ülkesinin bulunduğu kıta ise Güney Amerika kıtasıdır. Amerika kıtasında Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından en kalabalık ülke Brezilya'dır. Güney Amerika'da da nüfus yoğunluğu en fazla olan ülke Brezilya'dır. 26 eyaleti bulunan Brezilya'nın başkenti de Brasilia'dır.

Brezilya hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır?

En bilinen ülkelerden biri de olsa Brezilya Dünya'nın hangi bölgesinde? sorusu sıkça sorulmaktadır. Brezilya dünya üzerinde Amerika Kıtası'nda bulunur. Güney Amerika tarafında yer alan Brezilya'nın komşuları Arjantin, Uruguay, Kolombiya, Fransız Guyanası, Bolivya, Peru, Venezuela, Surinam ve Guyana'dır. Brezilya'nın Güney Amerika'da yer alan tüm ülkeler ile komşuluğu bulunmaktadır. Ekvator ve Şili ile komşuluğu yoktur.

Brezilya hangi yarım kürede yer alır?

Brezilya Güney Yarım Küre'de yer alan bir ülkedir. Bu ülkede resmi dil olarak Portekizce kullanılır. Aynı zamanda ana dil de Portekizcedir. Brezilya'da en çok kullanılan diller arasında İngilizce ve İspanyolca yer alır. Yüzölçümü büyük bir ülke olduğu için yılın belli dönemlerinde şehirlerinin özelliklerine göre seyahat planları değişmektedir.

Aralık ve Nisan aylarında Brezilya'nın en kalabalık ve hareketli şehri Salvador'dur. Burada gerçekleşen Rio Festivali hem ülkenin kendi vatandaşlarını hem de diğer ülkelerdeki vatandaşları turist olarak çekmektedir. Güney Yarım Küre'de yer alan ve genellikle sıcak olan bu ülkede sahil şeridi de bulunduğu için yaz turizmi de gelişmiştir. Başkenti Brasilia olan ve resmi adı Brezilya Federal Cumhuriyeti Brezilya'nın en ünlü şehirleri ise şunlardır: Sao Paolo, Rio de Janerio, Bela Horizonte, Sao Jose dos Campos, Campo Grande.