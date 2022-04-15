Brezilya’da Saat Kaç? Brezilya Türkiye Saat Farkı Ne?

Brezilya'da saat kaç sorusu sorulduğunda, akıllara; Brezilya ile Türkiye arasında kıta farkının olduğu gelmelidir. Kıta ve meridyen farklılıklarının sebep olduğu 6 saatlik zaman farklılığı iki ülke arasındaki bir günün içerisinde, gece-gündüz uyumsuzluğuna da sebep olabilmektedir. Dünya'nın hiç durmadan hareket etmesi sonucunda, ülkeler arasında ortaya çıkan saat farklılıkları bazen artmakta bazen ise azalmaktadır. Güneş Türkiye'de daha erken doğmakta ve batmaktadır. Güney Amerika Kıtası'nda yer alan Brezilya'da Güneş 06:19 saatinde doğmakta ve 18:05'te batmaktadır. Türkiye Brezilya'dan 6 saat ileridedir. Örneğin Brezilya'da saat 18:00 ise Türkiye'de saat 00:00 olarak görünmektedir. İki ülke arasındaki saat farklılıklarına hakim olmak hem ülkeler arası ilişkilerde hem de yolculuk yapan insanlar arasında kolaylık sağlar.

Brezilya'da Şu An Saat Kaç?

Güney Amerika'nın en büyük ve en kalabalık ülkesi olan Brezilya UTC-3 zaman dilimini kullanmaktadır. Brezilya, hakim olduğu toprak açısından yüzölçümü ile Dünya'nın beşinci, nüfusu bakımından ise yine Dünya'nın sekizinci ülkesidir. Güney Amerika'nın yarısı kadar alana sahip olan Brezilya ile Türkiye arasında 6 saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır. Türkiye Brezilya'dan 6 saat daha ileridedir.

Brezilya Türkiye Saat Farkı

Brezilya'da 6 farklı saat dilimi bulunmaktadır fakat resmi olarak yerel saat başkent Brasilia'ya göre ayarlanmıştır. GMT+3 zaman dilimini kullanmakta olan Türkiye ile Brezilya arasındaki saat farkı 6'dır. Brezilya Türkiye'den 6 saat geridedir. Örneğin Türkiye'de saat 20:00 ise Brezilya'da saat 14:00 olacaktır.

Brezilya Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Brezilya ülkesi coğrafya üzerinde bakıldığında Türkiye'den çok daha Batı'da yer almaktadır ve iki ülke arasında hem Avrupa hem de Afrika Kıtası bulunmaktadır. Türkiye ve Brezilya arasındaki uçak ile yolculuk mesafesi 13 saattir.

İki ülke arasındaki uzak mesafe ve meridyen farklılıkları, beraberinde saat farklılıklarını da getirmektedir. İki ülke arasında 6 saatlik bir saat farkı bulunmaktadır ve Brezilya Türkiye'den 6 saat geridedir.