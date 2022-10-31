Briand- Kellog Paktı Nedir? Briand- Kellog Paktı Amacı, Maddeleri, Tarihi ve Ülkeleri

Briand- Kellog Paktı, tarihte önemli anlaşmalardan birisi olarak karşımıza çıkmıştır. Bu antlaşma hakkında bilgi sahibi olmayan pek çok kişi, Briand- Kellog Paktı nedir sorusuna cevap aramıştır. Briand- Kellog Paktı antlaşmasının amacı, maddeleri, tarihi ve hangi ülkeleri kapsadığı da çoğu kişi tarafından merak edilmiştir. Okul sınavlarında da çoğu kez karşılaşılan bu antlaşmanın detayları bilinmemektedir. Bu durumda Briand- Kellog Paktı antlaşmasının kimler arasında ve ne zaman imzalandığı da önemli soru başlıkları arasında yer almıştır. Önemli bir antlaşma olan Briand- Kellog Paktı nedir ve bu antlaşmaya dair merak edilen tüm cevaplar yazımızın devamında sizlerle.

Briand Kellog Paktı Nedir?

Tarih kitaplarında da sıkça karşılaştığımız Briand Kellog Paktı anlaşması nedir sorusuna dair pek çok kaynak vardır. Briand Kellog Paktı savaşın, siyasetin bir aleti olarak kullanılmaması amacıyla ülkeler arasında imzalanan önemli bir antlaşmadır. Bu antlaşmayı araştıran kişilerin merak ettikleri sorular arasında, Briand Kellog Paktı kimler arasında olduğu sorusudur. Bu önemli antlaşmanın arasında ABD Dışişleri Bakanı Kellogg ile Fransa Dışişleri Bakanı Briand olduğu için söz konusu antlaşmaya bu ismi vermişlerdir. Bu antlaşmayı imzalayan diğer devletler arasında ise; İngiltere, İtalya, Almanya, Polonya, Belçika, Çekoslovakya, Japonya yer almıştır. Briand- Kellog Paktı ilk ne zaman imzalandığı da merak edilenler arasındadır. Bu antlaşma ilk kez 27 Ağustos 1928 tarihinde, Paris'te imzalanmıştır. Bu antlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih ise 24 Temmuz 1929'dur.

Briand- Kellog Paktı Maddeleri

Devletler arasında önemli bir antlaşma olan Briand- Kellog Paktı maddeleri çeşitlilik gösterir. Bu antlaşmayla birlikte, antlaşmayı imzalayan devletler, devletler arası sorunların çözümü için savaşa başvurmayı kınadıklarını belirtmiştir. Bu antlaşmanın diğer maddelerinde ise, savunmaya dayanmayan savaşın kanun dışı sayıldığı, her türlü anlaşmazlıklarında barış yollarını izlemeleri gerektiği esas alınmıştır.

Briand- Kellog Paktı Amacı Nedir?

Briand- Kellog Paktı amacı nedir sorusuna dair merak edilenler ise şu şekilde sıralanmıştır;

Amaçlarından ilki, savaş devletlerin ulusal politikalarına alet edilmemesidir.

Briand- Kellog Paktının ikinci bir amacı ise, savunmaya dayanmayan savaş, kanun dışıdır.

Antlaşmanın bir diğer amacı ise, anlaşmazlıkların çözümlenmesinde savaşın aksine barış yoluyla mümkün olabileceğine işaret etmesidir.