Britanya Neresi? Britanya Nerede, Hangi Ülkeye Ait?

Britanya tarihi boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış ve günümüzde de kültürel çeşitliliği ile ön plana çıkan bir adadır. Doğası, tarihi ve yönetim şekli ile Avrupa'nın en ilginç topraklarından biri olan bu ada ile ilgili Britanya neresi ve Britanya nerede, hangi ülkeye ait soruları merak edilmektedir. Britanya hakkında bilinmesi gereken tüm noktaları içeren rehber niteliğindeki bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

Britanya Nerede?

Britanya Avrupa'nın kuzeybatısında, Atlas Okyanusu ile çevrili olan bir adadır. Britanya adalarının en büyüğü Büyük Britanya'dır. İrlanda'nın doğusunda yer alan bu büyük adanın doğusunda Kuzey Denizi, batıda ise İrlanda Denizi bulunur.

Coğrafi olarak Britanya, İngiltere, İskoçya ve Galler'den oluşur. Bu üç ülke, Büyük Britanya adasının farklı bölgelerini oluşturur ve Birleşik Krallık adı altında siyasi bir birlik halindedirler. Ada, konum itibarıyla Avrupa kıtasına oldukça yakındır ve İngiltere'nin güneydoğusunda yer alan Dover Boğazı, Britanya'yı Fransa'dan ayırır. Bu nedenle Britanya, Avrupa'nın batısında önemli bir stratejik konuma sahiptir.

Britanya Hangi Ülkeye Ait?

Britanya siyasi olarak Birleşik Krallık'a aittir. Britanya'yı oluşturan devletler ise İngiltere, İskoçya ve Galler'dir. Britanya'yı Birleşik Krallık'tan ayıran Kuzey İrlanda'nın varlığıdır. Zira Kuzey İrlanda Britanya Adası'nın dışında kalır ve Birleşik Krallık'a ait olmasına rağmen Britanya ile kara bağlantısı bulunmaz. Dolayısıyla Britanya Adası Kuzey İrlanda'yı kapsamaz. Britanya İngiltere, İskoçya ve Galler'i kapsar.

Britanya'nın Tarihi

Britanya'nın tarihi çok eski zamanlara kadar uzanır. İlk yerleşim izleri M.Ö. 8 bine kadar dayanan Britanya, Roma İmparatorluğu döneminde önemli bir yerleşim merkezi haline gelmiştir. Romalılar adayı işgal ettikten sonra burada kalıcı yapılar ve yollar inşa etmişlerdir. Londra gibi büyük şehirlerin temelleri de bu dönemde atılmıştır. Orta Çağ'da ise Britanya, Anglo – Saksonlar, Vikingler ve Normanlar gibi çeşitli halklar tarafından yönetilmiştir. 1066 yılında gerçekleşen Norman fethi, Britanya tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır ve ada üzerindeki siyasi yapıların şekillenmesinde büyük rol oynamıştır. Britanya XVIII. yüzyıldan itibaren sanayi devrimiyle birlikte dünyanın en güçlü devletlerinden biri haline gelen İngiltere'ye bağlıdır. Yani ada dünya çapında büyük bir ekonomik, kültürel ve askeri güç olmuştur. Günümüzde de böyle devam devam etmektedir.

Britanya Adasının Özellikleri

Britanya iki yüz dokuz bin üç yüz otuz bir kilometre kare yüzölçümüne sahip Avrupa'nın batısında bulunan bir adadır. İskoçya, Galler ve İngiltere'yi kapsayan Britanya Adası dağlık olmasına rağmen yükseklik fazla değildir. Bolca yağmur aldığı için yemyeşil bir doğaya sahip olan Britanya'da sıcaklıklar yıl boyunca pek değişiklik göstermez. Britanya Londra'da bulunan Thames Nehri ile İskoçya'nın Highlands bölgesi Britanya'nın doğal güzelliklerinin sadece küçük bir örneğidir. Şato ve sarayları ile de ünlü olan adada Buckingham Sarayı, Westminster Abbey, Tower of London gibi yapılar hem tarihi hem de turistik açıdan büyük önem taşır. Özellikle Londra ve çevresinin kırsal kesimlerinde sayısız Orta Çağ şatosu bulunur. Bu şatolar Britanya'nın zengin tarihini ve kültürel mirasını yansıtır.

Britanya aynı zamanda dünyanın en eski üniversitelerine ev sahipliği yapar. Burada yer alan Oxford ve Cambridge üniversiteleri akademik başarılarıyla tanınır.

Britanya zengin tarihi, kültürel çeşitliliği ve doğal güzellikleri ile dünya üzerinde benzersiz bir yere sahiptir.