BTÜ dünya üniversiteleri arasında

Dünya üniversiteleri sıralama endeksi Times Higher Education (THE) Etki Sıralaması 2023 yılı sonuçları açıklandı. Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) "Nitelikli eğitim" ile "Temiz su ve sıhhi koşullar" kategorilerinde dünyada ilk 300 üniversite arasında yer aldı. Sıralamada dünya genelinde 112 ülkeden 1600'e yakın üniversite değerlendirmeye alındı. Times Higher Education Etki Sıralaması, üniversitelerin başarılarını Birleşmiş Milletler'in (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda değerlendiren tek performans sıralaması olma özelliği de taşıyor. Bu yıl açıklanan küresel etki sıralaması kapsamında üniversiteler "araştırma", "yönetim", "eğitim" ve "sosyal destekler" olmak üzere 4 ana alanda ve 17 alt kategoride değerlendirildi.BTÜ, Times Higher Education (THE), 2023 yılı Etki Sıralamasında 6 kategoride Türk Üniversiteleri arasında ilk 30 üniversite arasında kendine yer buldu. "Nitelikli eğitim" kategorisinde Türkiye'de 11'inci sırada yer aldı. "Temiz su ve sıhhi koşullar" kategorisinde de Türk üniversiteleri arasında 7'inci sırayı elde etti. "İklim eylemi", "Barış, adalet ve güçlü kurumlar", "Erişilebilir ve temiz enerji" kategorilerinde dünya genelinde ilk 600'de yer alan BTÜ, Türkiye'deki üniversiteler arasında ise sırasıyla 19, 19 ve 22'inci sırada olma başarısının gösterdi. Dünya genelinde ilk 800 arasında yer aldığı "Yoksulluğa son" kategorisinde ise BTÜ Türkiye'deki üniversiteler arasında 19'uncu oldu.Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, BTÜ'nün THE 2023 Etki Listesine yer almasının önemli ve anlamlı olduğunu kaydetti. Üniversitelerin, Birlemiş Milletler tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının uygulanma sürecindeki önemli aktörler arasında görüldüğünü söyleyen Çağlar, üniversite faaliyetlerinin nitelikli eğitim, ekonomik büyüme, iklim, toplumsal eşitsizliklerin azaltılması, sorumlu tüketim ve üretim, sağlıklı bireyler ve amaçlar için ortaklıklar gibi hedeflere katkı sunduğunu kaydetti. BTÜ'nün bilimsel çalışmaları ile de adından söz ettirdiğini aktaran Çağlar "Günümüzde üniversitelerin topluma olan katkılarının uluslararası endekslerle ölçümlenmesi önem kazandı. Bu alandaki önemli endekslerin başında gelen THE Impact Rankings'de bu yıl da yükselişimiz devam etti. Kalite çalışmaları ile hedeflerine ilerleyen BTÜ saygın değerlendirme kuruluşlarının listelerinde her yıl daha da yukarılarda yer alacaktır" diye konuştu.