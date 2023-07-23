Bu bölümleri tercih edenlere çift diploma

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen diploma programlarına kaydolan öğrencilere, talepte bulunmaları halinde belirli programlarda yan dal ve çift ana dal eğitimi yapma imkânı getirildi. Böylece fizik, kimya, matematik, biyoloji gibi temel bilimlerle ilgili programları seçecek öğrencilerin mezuniyet sonrası çalışma imkânlarının genişletilmesi hedefleniyor. Öğrenciler yan dal ve çift ana dal programlarına kayıt yaptırmak için ilgili üniversitelere başvuracak. Düzenleme 2023-2024 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanacak. 2023-YKS'ye girmiş ve bölüm tercihi yapacak öğrenciler bu konuyla ilgili açıklamaları seçecekleri programın koşullarında görebilecek. Öğrenciler yan dal ve çift ana dal programlarına kayıt için ilgili üniversitelere başvuracak.Yönetmelikle ayrıca, yurt dışında kurulmuş olan bir üniversiteden yurt içindeki yükseköğretim kurumlarının başarı sıralaması şartı aranan programlarına yatay geçiş hükümlerini düzenleyen hükümde de düzenleme yapıldı. Öğrencinin yükseköğrenimine başladığı yıl, kayıtlı olduğu üniversitenin YÖK tarafından esas alınan sıralama kuruluşlarının Times Higher Education (THE), QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU), CWTS Leiden Ranking dünya üniversiteler sıralamalarının en az üçünde ilk 400'lük dilim içerisinde yer alması ve ilgili dönem, sınıf ve başarı şartlarını taşıması gerekecek.Üniversitede öğrenciler, okudukları bölümün veya programın yanında ikinci bir bölüm veya programdan mezun olabiliyor. Üniversite tercihlerinizde mutlaka bu kriteri de göz önünde bulundurun. Çift anadal (ÇAP) ve Yandal programlarını uygulayan üniversitelerden gerekli kriterleri yerine getirdiğinizde bir değil, iki diplomayla mezun olabilirsiniz. Bölümünde öğrenimini başarıyla yürüten öğrenciler, çift anadal ya da yandal programlarına başvurabilir. İşte çift diplomayla mezun olabilmenin tüm ayrıntıları:Herhangi bir lisans öğretim programına kayıtlı olan öğrencilerin, aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programdır. ÇAP lisans öğrencilerine iki farklı lisans dalından mezun olma şansı sunar.ÇAP'a başvurmak için anadal not ortalamanızın 100 üzerinden en az 70 olması, anadal programının başarı sırasında ilk yüzde 20'de bulunmanız gerekir. Ancak yüzde 20 başarı sırasını tutturamıyorsanız çift anadal yapmak istediğiniz programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olursanız bu hakkınız var. Ayrıca başvurduğunuz yarıyıla kadar anadal programında aldığınız tüm dersleri başarıyla tamamlamanız istenir.Kayıtlı bulunan programın en erken 3'üncü en geç 5'inci yarıyılında başvurabilirsiniz. Başvurular ikinci anadalın bulunduğu bölümün önerisi ve fakülte yönetim kurulunun onayı ile kabul ediliyor.Çift anadalda devam edebilmeniz için genel not ortalamanızın 100 üzerinden en az 70 olması gerekiyor. Not ortalamanız yalnızca bir kez 65'e düşebilir. Eğer not ortalamanız ikinci kez 65'in altına düşerse ikinci dal ile ilişkiniz kesilir. Ayrıca çift anadal programınızdan iki yarıyıl üst üste ders almazsanız ikinci anadal programından kaydınız silinir.Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen ancak yandal sertifikası olarak tanınan bir belge alabilmelerini sağlayan programdır.Öğrenciler, yandal programına anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir. Yandal programına başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir. Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 olması gerekir.