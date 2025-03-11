Bu camiyi liseliler yeniliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) Projesi kapsamında öğrenciler birbirinden değerli çalışmalara imza atıyor. Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de bu proje kapsamında anlamlı bir çalışma başlattı. Öğrenciler ramazan ayında cami duvarlarını hat sanatıyla süsleyerek hem becerilerini geliştiriyor hem de camileri yeniliyor. Öğrenciler, cami duvarlarına hat sanatıyla ayet, hadis, Allah ve Muhammed lafzı yazıyor. Yağlı boyayla zemine çıkan yazının izini takip ederek hatta son şeklini veren öğrenciler, aynı zamanda cami duvarlarındaki solmuş yazı ve desenleri de yeniliyor. Öğrencilerin cami süslemeleri, cemaatin de ilgisini çekiyor.

KENDİLERİNİ DE GELİŞTİRİYORLAR

Lisenin Müdürü Aytaş Şahin "Bu yıl da ÇEDES Projesi kapsamında camilerimizde silinen yazıları yenileyip ayetler yazarak çocuklarımızın milli ve manevi duygularının gelişmesi adına çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda resim bölümü öğrencilerimiz hat sanatında kendilerini de geliştirmiş oluyorlar" diye konuştu. Umre Camii İmam Hatibi Seyit Keskin ise "Gençlerimizin ne kadar yetenekli olduklarını böylece gördük. Orijinal hat sanatı yapan ustalar kadar iyiler" dedi.