Bu hamburgerler çok özel

İstanbul Fatih'te Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu tarafından farkındalık yaratmak hedefiyle anlamlı ve renkli bir etkinlik düzenledi. Beşiktaş'ın en ünlü restoranlarından Strassengang ve Fatih'te hizmet veren Özel Yeni Yörünge Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ortaklığında, özel gereksinimli bireyler için "Kendi Burgerini Kendin Yap" diyerek hamburger partisi verdi. Strassengang'in yetenekli şefi Tarık Ziyat Tandoğan'dan lezzetli hamburger tarifleri alan özel gereksinimli bireyler dünyaca ünlü şeflerin hamburgerlerini aratmayacak lezzetler için mutfaktaki yerlerini aldı, kendi hamburgerlerini pişirdi.

ÖZEL EĞİTİM OLMADAN ÇAĞDAŞ EĞİTİM OLMAZ

Renkli anlara sahne olan etkinlikte konuşan Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet Said Örnek "Türkiye genelinde hizmet veren 3 bin 100'ü aşkın özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi bulunuyor, bu merkezlerde özel gereksinimli bireylerle hassasiyetle ilgileniliyor. Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu (OEDF) çatısı altında sürekli gelişim planlamaları yapılıyor. Özel eğitim olmadan çağdaş eğitim olmaz. Bunun için de öğretmenlere çok önemli bir sorumluluk düşüyor. Özel eğitim öğretmenleri gerçekten olağanüstü insanlar, insan görünümlü meleklerdir" diye konuştu.

EN NEŞELİ HAMBURGERLERİM

Etkinlik kapsamında lezzeti hamburger yapmanın sırlarını öğrencileri ile paylaşan şef Tarık Ziyat Tandoğan "Öğrencilerimizle buluşmaktan çok keyif aldık, kısa sürede arkadaş olduk, çok güzel vakit geçirdik. Bugün yaptığım hamburgerler, kariyerimin en neşeli hamburgerleriydi. Hayatımda yemek pişirmekten en keyif aldığım gün bugün oldu" ifadelerini kullandı.