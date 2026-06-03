Bu liselerde yetenek konuşacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı için yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara ilişkin başvuru ve yerleştirme takvimini yayımladı. Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerine öğrenci kabulü için süreç resmen başladı. Kılavuza göre aday başvuruları 26 Haziran'a kadar yapılacak. Veliler başvuruları e-Okul sistemi üzerinden ya da öğrencinin sınava girmek istediği okul müdürlüğünden gerçekleştirebilecek. Başvuruların ardından 29-30 Haziran tarihlerinde kontrol işlemleri yapılacak ve sınav randevuları oluşturulacak. Adayların yetenek sınavı giriş belgeleri 30 Haziran'a kadar yayımlanacak. Yetenek sınavları ise 1-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında okul müdürlüklerince gerçekleştirilecek.

SONUÇLAR TEMMUZDA



Sonuçlara göre hazırlanan asil ve yedek listeler 13 Temmuz'da ilan edilecek. Asil listeden kayıt hakkı kazanan öğrenciler kesin kayıtlarını 13-22 Temmuz tarihleri arasında yaptırabilecek. İlk yerleştirme sürecinin ardından boş kalan kontenjanlar için ağustos ayında ikinci ve üçüncü yerleştirme işlemleri yapılacak.

EK YERLEŞTİRME HAKKI



Herhangi bir okula yerleşemeyen ya da kayıt hakkı kazanamayan adaylar için ek yerleştirme süreci de uygulanacak. Boş kontenjanlar 14 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Ek yerleştirmede adaylar en fazla 5 okul veya alan tercihinde bulunabilecek.



EN FAZLA 3 TERCİH

Kılavuza göre öğrenciler, okul türü ve alan ayrımı olmaksızın en fazla 3 tercih yapabilecek. Yerleştirmede ise yalnızca yetenek sınavı puanı değil, öğrencinin ortaokul başarı puanı da etkili olacak. Hesaplama, yetenek sınavı puanının yüzde 70'i ile ortaokul başarı puanının yüzde 30'u alınarak yapılacak.

50 PUAN BARAJI

Yetenek sınavında 50 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilecek. Özellikle spor ve güzel sanatlar alanında eğitim almak isteyen öğrenciler için bu okullar, hem akademik hem de mesleki gelişim açısından önemli bir fırsat sunuyor.