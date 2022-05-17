Bu okul iyilik üretiyor

İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kendi ürettikleri temizlik malzemelerini ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor. Öğrenciler Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce belirlenen ailelerin evlerini tek tek gezerek tatil günlerinde bile ürünleri dağıtıyor. Öğrencilerin aileleri, "Çocuklarımız okula sadece dersleri öğrenmeye gitmiyor. İnsanlığa dair değerlerimizi yaşatmaları için uygun bir ortamları var. Bu projelerle gururlanıyoruz" dedi. Kimya teknolojisi alan şefi öğretmen Yıldız Benli, "Öğrencilerin içlerinde var olan enerjilerini ülke üretimine katkıda bulunmaya ve yardımlaşmaya kanalize ediyoruz" diye konuştu. Öğrenciler ise "Biz onlara yardımlarımızı götürdüğümüzde yüzlerindeki tebessüm gurur ve huzur verici" dedi.