Bu öneriler velilere

Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Aksu, çocukları sınava girecek olan velilere de şu önerilerde bulundu:Ebeveynler öğrencilerde kaygıya sebep olabilecek aşırıya kaçan motivasyon sözlerinden ve davranışlarından, kıyaslamalardan, olumsuz söylemlerden kaçınmalıdır.Ebeveynler, çocuklarının sınav sonucunun değil sınav süreci boyunca gösterdiği çaba ve verdiği emeğin önemli olduğunu vurgulamalılar. Onlara sınavın, hayatlarının sadece önemli anlarından biri olduğu fakat en önemli anı olmadığı mesajını vermeliler.Başarı dileklerini iletmek isteyen yakın çevre ile iletişim konusunda öğrenciyi kaygılandıracak görüşmeler en aza indirilmelidir. Bu görüşmeleri ebeveynler olarak sizler üstlenebilirsiniz.Sınavdan bir gün önce anne babaların mümkün olduğunca sıradan bir günmüş gibi mevcut rutinlerini gerçekleştirmeleri önemlidir.Bazen ebeveynler çocuklarından daha stresli olabilir ve kaygılı davranabilir. Unutmayın ki kaygı bulaşıcıdır ve anne babadaki stres çocuğun da kaygı duymasına neden olabilir. Bu nedenle heyecan ve streslerini çocuklarına yansıtmamaları oldukça önemlidir.