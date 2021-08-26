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Giriş Tarihi: 26.8.2021 07:25 Son Güncelleme: 26.8.2021 07:25

Bu yılki DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı ve tercih tarihleri belli oldu mu?

Bu yılki DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı ve tercih tarihleri belli oldu mu?

DGS tercihleri ne zaman başlayacak sorusu, öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2021 Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının ardından gözler DGS tercihleri için ÖSYM'den gelecek olan açıklamaya kilitlendi. Bu doğrultuda, DGS tercihleri ne zaman yapılacak konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bilindiği gibi, tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayınlanmadı. Peki, 2021 DGS tercih tarihleri belli oldu? İşte, DGS tercihleri ve tercih kılavuzu hakkında son durum

Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Adaylar şimdi, DGS tercihleri için bekliyor. ÖSYM'nin yapacağı duyurunun ardından DGS tercihleri başlayacak. Bu doğrultuda, DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı ve DGS tercihleri ne zaman yapılacak gibi birçok soru, öğrencilerin yanıt aradıkları arasında öne çıkıyor. Peki, bu yıl DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercih kılavuzu hangi gün yayınlanacak? İşte, 2021 DGS tercihleri ile ilgili son gelişmeler

DGS TERCİH KILAVUZU 2021 AÇIKLANDI MI?

Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz paylaşılmadı.

DGS 2021 tercih kılavuzu, tercihler başlamadan kısa bir süre önce açıklanacak.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2021?

DGS tercihlerinin yapılacağı tarih de henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz dönemlerde tercihlerin yapıldığı tarih göz önüne alındığında, 2021 DGS tercihlerinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.

DGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

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