Bu yılki DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı ve tercih tarihleri belli oldu mu?

Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Adaylar şimdi, DGS tercihleri için bekliyor. ÖSYM'nin yapacağı duyurunun ardından DGS tercihleri başlayacak. Bu doğrultuda, DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı ve DGS tercihleri ne zaman yapılacak gibi birçok soru, öğrencilerin yanıt aradıkları arasında öne çıkıyor. Peki, bu yıl DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercih kılavuzu hangi gün yayınlanacak? İşte, 2021 DGS tercihleri ile ilgili son gelişmeler
Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz paylaşılmadı.
DGS 2021 tercih kılavuzu, tercihler başlamadan kısa bir süre önce açıklanacak.
DGS tercihlerinin yapılacağı tarih de henüz belli olmadı.
Geçtiğimiz dönemlerde tercihlerin yapıldığı tarih göz önüne alındığında, 2021 DGS tercihlerinin Eylül ayında yapılması bekleniyor.
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.