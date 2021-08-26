Bu yılki DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı ve tercih tarihleri belli oldu mu?

Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) sonuçları geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Adaylar şimdi, DGS tercihleri için bekliyor. ÖSYM'nin yapacağı duyurunun ardından DGS tercihleri başlayacak. Bu doğrultuda, DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı ve DGS tercihleri ne zaman yapılacak gibi birçok soru, öğrencilerin yanıt aradıkları arasında öne çıkıyor. Peki, bu yıl DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercih kılavuzu hangi gün yayınlanacak? İşte, 2021 DGS tercihleri ile ilgili son gelişmeler