Bu sınıfta iyilik var

Konya'da ilkokul öğrencileri anlamlı bir projeye imza attı. Şükriye Onsun İlkokulu 2'nci sınıf öğrencileri 'İyilik Zinciri Macerası' projesi kapsamında İTO Şehit Muhterem Ak İlkokulu 2-A sınıfını kardeş sınıf olarak seçerek onları ziyaret etti. Her öğrenci birbirleri ile eşleştirilerek ziyarete gittiği arkadaşına bir mektup yazıp, kendi tasarladığı bir resim ya da el işi hediyesini taktim etti. 'Beslenmemi Paylaşıyorum' etkinliğiyle de simit, meyve suyu, kurabiye götürülerek birlikte beslenme yaptılar.

YAŞLILARA DA DESTEK OLDULAR

Sınıf olarak her öğrenciye bir kalem ve sınıf kitaplığına bir hikâye kitabı seti hediye edildi. Öğrencilerin yaptıkları iyilikler beraber değerlendirilip sınıf panosundaki iyilik tablosunda her iyiliği için bir madalya etiketi öğrenci sütununa eklendi. İyilik defteri tutularak günlük şeklinde 2 ay boyunca her gün yapılan iyilikler deftere yazıldı. Minik yürekler markette alışveriş yapan yaşlılara yardım edip market arabasını sürerek onları evlerinde de ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

PATİLİ DOSTLARI UNUTMADILAR

Minikler, sokak hayvanlarını da unutmayarak onları besledi. Proje ile öğrencilere iyi insan olmanın temel taşları olan empati, yardımseverlik, saygı ve paylaşma değerlerini erken yaşlarda deneyimleyerek kazandırmayı amaçlanıyor. Proje ile birlikte öğrenciler soyut değerleri somut davranışlara dönüştürerek iyiliği kalıcı hale getirdi. Gözlem ve ödüllendirme yoluyla da davranışlar pekiştirildi. İyilikler çoğaldıkça değerin de yükseldiği görüldü.