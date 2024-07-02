Bu Vatan Kimin Şiiri Sözleri - Orhan Şaik Gökyay Bu Vatan Kimin Şiiri Açıklaması Ve İncelemesi

Gökyay, edebi çalışmalarının yanı sıra uzun yıllar öğretmenlik yapmış, genç kuşaklara Türk dili ve edebiyatı sevgisini aşılamıştır. Eğitimci kimliğiyle de büyük saygı gören Gökyay, öğrencileri tarafından sevgi ve saygıyla anılan bir öğretmen olmuştur. Bu Vatan Kimin şiiri sözleri, şairin edebi yeteneğini gözler önüne seren en önemli eserlerindendir. Orhan Şaik Gökyay Bu Vatan Kimin şiiri açıklaması ve incelemesi genç nesillerin vatan sevgisi ve milli bilincini pekiştirmede önemli bir rol oynar.

Bu Vatan Kimin Şiiri Sözleri

Bu vatan toprağın kara bağrında

Sıradağlar gibi duranlarındır,

Bir tarih boyunca onun uğrunda

Kendini tarihe verenlerindir.

*

Tutuşup kül olan ocaklarından,

Şahlanıp köpüren ırmaklarından,

Hudutta gaza bayraklarından

Alnına ışıklar vuranlarındır.

*

Ardına bakmadan yollara düşen,

Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan,

Huduttan hududa yol bulup koşan,

Cepheden cepheyi soranlarındır.

*

İleri atılıp sellercesine

Göğsünden vurulup tam ercesine,

Bir gül bahçesine girercesine

Şu kara toprağa girenlerindir.

*

Tarihin dilinden düşmez bu destan,

Nehirler gazidir, dağlar kahraman,

Her taşı yakut olan bu vatan

Can verme sırrına erenlerindir.

*

Gökyay'ım ne yazsan ziyade değil,

Bu sevgi bir kuru ifade değil,

Sencileyin hasmı rüyada değil,

Topun namlusundan görenlerindir.

Orhan Şaik Gökyay Bu Vatan Kimin Şiiri Açıklaması Ve İncelemesi

Şiirin Teması ve Mesajı

Orhan Şaik Gökyay'ın bu şiiri, Türk milletinin vatan sevgisini, tarih boyunca yaptığı fedakarlıkları ve kahramanlıklarını coşkulu ve etkileyici bir dille anlatır. Şiir, milletin birlik ve beraberlik içinde vatanına sahip çıkmasının önemini vurgular. Vatan, sadece bir toprak parçası değil, uğrunda can verilen, kan dökülen, tarih boyunca korunmuş ve korunacak olan kutsal bir mekandır.

Dil ve Üslup

Şair, coşkulu ve etkileyici bir üslup kullanarak, okuyucunun milli duygularını harekete geçirir. Şiirde kullanılan imgeler ve benzetmeler, vatanın kutsallığını ve değerini anlatmada oldukça etkilidir. Hece ölçüsü ve ahenkli kafiye düzeni, şiirin akıcılığını ve etkileyiciliğini artırır.

Bu şiir, vatan sevgisini ve milli duyguları güçlü bir şekilde ifade eden, Türk edebiyatının önemli eserlerinden biridir.