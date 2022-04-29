Bugün Nasıl Yazılır? TDK Bu Gün Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Dillimizde bazı kelimeler birleşik yazılır ancak bu kelimeler ayrı yazılıyormuş gibi bir hisse kapılmanıza neden olabilir. Kimi zaman sınavlarda karşımıza çıkarak bizi zorlarlarken kimi zamanda da bir doküman, belge, kitap vb.'de gözümüze takılabilirler. Bu nedenle sürekli bir kafa karışıklığı oluşturduğu için bu sözcüğün yazımı ve kullanımı en çok aratılan konulardandır. TDK'nın sitesinden de inceleyip görebileceğiniz bu kelimelerden "bugün" kelimesini, nasıl yazılır ve TDK yazılımı ile ayrı mı, birleşik mi gibi soruların cevaplarını bu yazımızda mercek altına almak istiyoruz.

TDK'da Bugün Nasıl Yazılır?

"Bugün" kelimesinin TDK anlamına bir bakalım. Bugün, TDK'da içinde bulunulan gün, içinde bulunulan çağ anlamlarına geliyor. Eğer içinde bulunulan günü ya da belirsiz bir günü işaret ederken kullanılacaksa; bugün olarak yani birleşik yazılması gerekmektedir.

Bugün Kelimesinin Kullanıldığı Cümle Örnekleri

Bugün kalan hayatımın ilk günü.

Anne, bugün ne pişireceksin?

Bugün pikniğe gideceğiz.

Bugün çok erken uyanıp spora gittikten sonra Kadıköy'deki sağlıklı yemek restoranında müthiş bir kahvaltı yaptım.

Kargonuz bugün teslim edilecek.

Bugün tatile gitmek üzere yola çıkacağız.

Bugün Ayrı mı Yazılır?

TDK'ya göre bugün kelimesinin kesinlikle ayrı yazılmaması gerekmektedir. Yerine göre bugün kelimesinin ayrı olarak yazılması sınavlarda soruları yanlış yapmanıza, elinizle yazdığınız koca bir sayfayı baştan yazmanıza ya da belgelerin kabul edilmemesine sebebiyet verebilir.

Bugün Nasıl Yazılır?

Bugün kelimesi isim olarak kullanıldığı sürece birleşik yazılmalıdır. Ayrı yazılması büyük bir yazım hatasıdır.