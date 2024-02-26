Bugünün İşini Yarına Bırakma Atasözünün Anlamı, TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Kullanımı

Atasözleri, halkın ortak tecrübeleri sonucu edindiği bilgeliklerle oluşturulmuştur. Dolayısıyla her toplumun kendine has atasözleri mevcuttur. Ülkemizde de hem ulusal hem de bölgesel pek çok atasözü günümüze kadar ulaşmıştır. Bu özlü sözlerle ilgili araştırma yapanlar, "bugünün işini yarına bırakma atasözünün anlamı nedir?" sorusuna yanıt arıyor. Bugünün işini yarına bırakma atasözünün TDK açıklaması ile anlamı, hikayesi ve cümle içinde kullanıldığı örnekler.

BUGÜNÜN İŞİNİ YARINA BIRAKMA TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'ne göre "bugünün işini yarına bırakma" atasözü, bugün yapılması gereken bir işin ertelenmesinin kötü sonuçlar doğuracağı anlamına gelir. Yarın daha önemli bir iş çıkabilir ve bugünkü işten önce onun yapılması gerekir, bugünkü iş yine gecikecek ve başka işler bugünküne ekleneceğinden hepsini yapmaya vakit yetmez.

BUGÜNÜN İŞİNİ YARINA BIRAKMA NE DEMEK?

Planlı ve programlı hareket etmek her iş için olmazsa olmazdır. Vakitlice hareket etmek işlerin üst üste binmesini engeller, böylece yapılan işten verim almak daha mümkün olur. Ertelenen bir iş, başka bir işle çakışacağı için iş yükü artar ve kişiye zorluk yaratır. Ayrıca zamanında yapılmayan iş başka aksaklıklara da sebep olarak kişiyi zarara uğratabilir. Mecazsız bir atasözü olan "bugünün işini yarına bırakma" vecizesi, doğrudan yaşanmışlıklardan ders alarak öğüt verme maksadı taşır.

BUGÜNÜN İŞİNİ YARINA BIRAKMA BENZERİ ATASÖZLERİ

Akşamın işini sabaha bırakma.

Her şeyin vakti var, horoz bile vaktinde öter.

İhmalin devlete zararı var.

BUGÜNÜN İŞİNİ YARINA BIRAKMA ÖRNEKLERİ

Örneğin okula giden bir çocuk, ödevini vaktinde yapmadığı zaman her gün ödevleri birikir ve bunları bitirmesi için daha çok uğraşması gerekir. Böylece hem iş yükü artar hem de derslerden alacağı verim azalır.