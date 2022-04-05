Buhar Makinesini Kim İcat Etti? Buhar Makinesi Ne Zaman, Kim Tarafından Ve Kaç Yılında İcat Edildi?

Buhar motorları ilk olarak fabrikalar için üretilen makinelerdir. Ancak zamanla buharlı teknelerden buharlı lokomotiflere kadar çok geniş bir alanda kullanılmışlardır. Buhar makinesi ne zaman, kim tarafından kaç yılında icat edildi sorusunun tüm yanıtlarınız sizin için araştırdık.

Buhar Makinesini Kim İcat Etti?

Buhar makineleri buhar içerisinde bulunan ısı enerjisini mekanik enerji durumuna getiren makinelerdir. Bu makineler dıştan yanmalı bir motor yapısındadır. Birçok farklı alanda kullanılırlar. Oldukça eski bir tarihi bulunan buhar makineleri Thomas Savery tarafından 1698 senesinde bir buhar ile çalışan tulumba yapması ile ortaya çıkmıştır. Daha sonra bu makine James Watt tarafından geliştirilmiş ve buharlı makineler icat edilmiştir. Watt bu makinelerin babası olarak kabul edilir.

Buhar Makinesi Nasıl İcat Edildi?

Buhar makinesinin bir önceki üretimi olan buharlı tulumbalar, kömür madenlerinde bulunan suyu dışarıya çıkarma amacı ile üretilmişlerdir. Ancak bu makineler o dönemde çok fazla güvenli değildi ve suyu da ısıtmak için fazla yakıt gereksinimi vardı. Daha sonra Sanayi Devriminin kapısını aralayacak şekilde bu makinelerin geliştirilmesi sağlandı.

İlk Buharlı Makine Nerede Yapılmıştır?

İlk buharlı makineler İngiltere'de ortaya çıkmıştır. İngiliz mühendis olan Thomas Savery bu makinelerin temellerini atmış, James Watt ise gelişimini sürdürmüştür. Son derece önemli olan bu makineler ilk zamanlar verimsiz kabul edilse de Sanayi Devrimi ile birlikte büyük bir önem kazandı.

Buhar Makinesi Ne Zaman, Kim Tarafından ve Kaç Yılında İcat Edildi?

Buhar makineleri 1800'lü yıllarda birçok farklı alanda da kullanılmaya başlandı. James Watt bu makinelerin en önemli mucitlerinden biri olarak kabul edilir. Ulaşımdan üretim alanlarına kadar çok geniş bir alanda kullanılan makinelerden biri durumuna gelmeyi başarmıştır.